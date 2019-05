Player Index: Leipzig-duo och Kompany med i “Veckans lag"

LÄS: Så funkar Player Index

MÅLVAKT

(1) Marko Dmitrovic, Eibar: Ny vecka, ny meriterande trepoängare för Eibar. I helgen säkrade klubben en uddamålsvinst mot Betis, vilket innebär att baskerna nu bara har en poäng upp till åttondeplatsen. Dmitrovic stod för sex räddningar i 1–0-vinsten, vilket var den 27-årige målvaktens femte hållna nolla den här säsongen - 27 insläppta på 22 ligamatcher. Eibar har fått valuta för de tio miljoner kronor som klubben betalade Alcorcón.

FÖRSVARARE

(3) Trent Alexander-Arnold, Liverpool: Högerbacken är alltså inte med för prestationen mot Barcelona, utan för helgens imponerande insats på St James Park. 20-åringen assisterade till lagets ledningsmål och hittade även fram till Salah till 2-1. Har hittills noterats för 15 målgivande passningar - och frågan är om det finns någon annan som kan mäta sig med Alexander-Arnolds inläggsfot? Stod även för nio passningar in i boxen och tre inträden med boll in i offensivt straffområde. Det är inte så att 20-åringen har smugit under radarn, men visst hade han fått ett ännu större erkännande om det inte vore för att hans försvarskollegor - främst van Dijk och Robertson - gjort sina bästa säsonger i karriären.

(1) Vincent Kompany, Manchester City: Belgaren var en av de första som anlände till ett storsatsande City. Ofta talas det om att D Silva och Agüero är Citys bästa och mest betydelsefulla spelare under det senaste årtiondet, men har inte Kompany haft en minst lika stor del i klubbens framgångar? Kaptenen har alltid växlat upp när han behövts som mest - och i måndags visade han återigen sitt värde. Med ett 20-tal minuter kvar att spela tog han sig med upp i anfallet och avlossade från distans. Avslutet seglade in i Schmeichels vänstra hörn - och innebär att City sannolikt tar hem ligatiteln. Stod även för 78 lyckade passningar (78/83) och sex vunna dueller.

(1) Felipe, Spal: Vilken succésäsong för Spal! Med tre omgångar kvar att spela ligger klubben på elfte plats i Serie A, efter helgens 4–0-seger borta mot Chievo. Mittbacken Felipe stod för två mål - det första efter en hörna och det andra efter att mittbacken påpassligt petat in en inläggsfrispark - sex vunna dueller och 53 lyckade passningar (53/62). Den 34-årige brassen sitter på ett utgående kontrakt med Spal.

(1) José Ángel, Eibar: Vänsterbacken stod för matchens enda mål i 1–0-vinsten mot Betis. 29-åringen, som stod positionerad utanför straffområdet, drog till direkt på en passning och skottet letade sig in i målvaktens vänstra hörn. Stod även för åtta passningar in i boxen, fem inträden med boll in i offensivt straffområde och fyra bollvinster på offensiv planhalva. För Àngel, som har gjort fyra U21-landskamper för Spanien, väntar Villarreal och Barcelona i de avslutande två omgångarna.

MITTFÄLTARE

(1) Lukas Klostermann, Leipzig: Den mångsidige tysken har vikarierat på ett flertal positioner under säsongens gång - och återfanns till höger på mittfältet i helgens 3–3-match mot Mainz. 22-åringen stod för två mål, hans fjärde respektive femte i Bundesliga, fem passningar in i boxen och åtta vunna dueller. Det första målet kom till efter att Klostermann hängt med upp i anfallet och petat in en passning från Werner in i öppet mål, och det andra efter att han chippat in avslutet över en chanslös Mainz-målvakt.

(1) Rémy Cabella, Saint-Étienne: Den spelskicklige fransmannen har verkligen kommit igång på slutet. Hans två poäng mot Monaco innebär att han nu har noterats för sex poäng på de senaste sju ligamatcherna. Cabella utnyttjade en tilltrasslad situation i straffområdet, tog tag i bollen och tryckte upp den i nättaket. Målet innebar 2–1 - 3–2 till Saint-Étienne efter full tid - och att klubben har en realistisk möjlighet att ta sig till Champions League. Med tre omgångar kvar att spela har klubben en poäng upp till Lyon på tredje plats. Stod även för sex passningar in i boxen, sju vunna dueller och fyra inträden med boll in i offensivt straffområde.

(1) Charles Aránguiz, Bayer Leverkusen: Varken Aránguiz eller Leverkusen hade någon rolig säsongsinledning. Mittfältaren drogs med en knäskada, som höll honom borta i åtta omgångar, och klubben fick bara med sig tre vinster på de inledande elva omgångarna. Men lyckan har vänt. Helgens 6–1-vinst mot Eintracht Frankfurt innebär att man nu är uppe på samma poäng som fjärdeplacerade Frankfurt, som i sin tur innebär Champions League. Aránguiz stod för ett mål, två assist, nio bollvinster på offensiv planhalva och 132 lyckade passningar (132/144), varav sex passningar in i boxen.

ANFALLARE

(1) Santi Mina, Valencia: Valencia formtoppar inför torsdagens avgörande match mot Arsenal i Europa League. I helgen säkrade klubben tre poäng i 6–2-vinsten mot Huesca, efter det att Mina gjort två mål och två assist. Det första kom till efter ett välplacerat avslut, och det andra efter att han serverats en passning på en ledig yta vid den bortre stolpen. Den 23-årige spanjoren är nu uppe i tolv mål och fem assist på 42 matcher - alla turneringar inräknade. Kan Valencia utmana Getafe?

(3) Fabio Quagliarella, Sampdoria: Vid 36 års ålder ser Quagliarella ut att vinna skytteligan i Serie A. I helgens 3–3-match mot Parma stod anfallaren för två mål - 25 totalt i ligan - det första på straff och det andra ett distinkt avslut som var otagbart för Sepe, Parmas målvakt. Stod även för sex passningar in i boxen. Ekdal med från start i Sampdoria.

(3) Timo Werner, Leipzig: Det talas om att Werner närmar sig en flytt till Bayern München, då Leipzig vill få in något för en spelare som annars lämnar som bosman sommaren 2020. I helgens 3–3-match mot Mainz stod 23-åringen för ett mål och två assist - båda två till Klostermann - vilket innebär att han är uppe i 26 poäng (16+10) i årets Bundesliga. På tre säsonger har det blivit 50 ligamål för Werner, som anlände från Stuttgart sommaren 2016.

(Antalet gånger i “Veckans lag”). Observera att uttagningen baseras endast på den data som Playmaker.ai har fått fram om spelarnas prestationer.