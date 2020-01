Player Index: Målvaktsdoldisen tar plats – här är “Årets Lag”

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Under föregående säsong har ett Veckans Lag tagits ut. Och numera finns det ytterligare en åtråvärd – 2019-summerande – elva på Fotbollskanalens statistikhimmel: Årets Lag 2019.

MÅLVAKT

Gautier Larsonneur, Stade Brest: Känner du inte till 22-årige Gautier Larsonneur behöver du inte ha dåligt samvete för bristande fotbollskunskap. Det är inte du som ska bära hundhuvudet för att du inte känner till den briljanta målvakten utan snarare media i stort. Trots att han har varit en både trygg och ung sista utpost i ett lag som under 2018 tog klivet upp till fotbollsfrankrikes finrum har rubrikerna om målvakten varit få. Med sex hållna nollor och ett imponerande snitt i insläppta mål per match får dock fransmannen härmed den uppskattning som han sannerligen förtjänar. Verka inte förvånad om en klubb av betydligt större dignitet än Brest landar honom inom de närmaste åren.

FÖRSVARARE

Trent Alexander-Arnold, Liverpool: När vi om sisådär 15 år ska summera en av Englands – vi tar en titt i spåkulan – absolut mest framgångsrika högerbackar kan det med stor sannolikhet pratas om att 2019 var året då han slog igenom på seniornivå. I klubblaget Liverpool är han en av de första som Jürgen Klopp kritar ner som startspelare i såväl Champions League som Premier League och i landslaget är han, vad det verkar, förstavalet framför Kieran Trippier. När ett nytt decennium nu inleds ser framtiden ljus ut för Trent Alexander-Arnold. Merseysideklubben stormar mot PL-bucklan och går på nytt starkt i CL – där Atletico Madrid i februari väntar för åttondelsfinal.

Virgil van Dijk, Liverpool: Salah dribblar framgångsrikt, Alexander-Arnold slår crossbollar som ingen annan och Mané glänser i sedvanlig ordning. Men givetvis också: Virgil van Dijk. Listan över spelare som för tillfället är på toppen av sina karriärer i Liverpool kan göras lång. Inte innebär det att spelarna omgavs av enbart positiva rubriker för någon säsong sedan. Värvningen av bjässen Van Dijk sågs som på tok för dyr av somliga, men nederländaren har under det gångna året visat att övergången var värd varenda krona. Anledningen till det är, som med så många andra skickliga spelare: helheten. Vid en snabb första anblick kan man tro att han är en klumpig koloss. I verkligheten är snabb, ogenomtränglig, passningsskicklig och en god ledare.

Gerard Pique, FC Barcelona: På planen är han ledaren som kan låta andra ta plats istället för att själv stå i rampljuset. Vid sidan av fotbollen räds han å andra sidan inte alls att säga vad han tycker. Mittbacken Gerard Piques uttalanden har till och med lett till att han blir utbuad på arenor runt om i Spanien. Tweets som visar när Barcelonaspelaren bland annat röstar för ett självständigt Katalonien har däremot inte hämmat fotbollsspelandet. När hans Barca ställer upp återfinns han mycket ofta bland de elva som startar – vilket är scenarion som har upprepats frekvent sedan han anlände för drygt 12 år sedan. I försvarslinjen bidrar han med, som du förstår, en hiskelig erfarenhetsbank och är således en stor trygghet för i stort sett hela klubben.

Jordi Alba, FC Barcelona: Om kollegan Pique är spelaren som nästan enbart har ett fokus av att nollan bakåt ska vara intakt överlappar Jordi Alba offensivt i en helt annan utsträckning. Följer du Fotbollslabbet har du kanske sett hur involverad den kvicke ytterbacken är i storklubbens spel, vilket gör att Alba även, med jämna mellanrum, hittar nätet varje säsong. Tillsammans med sin lagkamrat i mittförsvaret blir de båda dessvärre inte yngre, tvärt om. I våras fyllde den ständiga vänsterspringaren 30 och Gerard Pique har som fotbollsspelare inte så väldigt många år kvar han heller. De lär bli svåra att ersätta, minst sagt.

MITTFÄLTARE

Bernardo Silva, Manchester City: När vi på Fotbollskanalen publicerade en summering av året som följt under dagarna strax efter jul beskrevs Bernardo Silva som underskattad. När han nu dessutom är uttagen bland världens främsta av statistiken, som känt aldrig ljuger, är det kanske på sin plats att bilden av honom omvärderas. Det som möjligtvis kan ligga till grund för underskattningen är hans spelstil. I den moderna fotbollen är det inte alltid prioritet att göra det som är bäst för sina medspelare, men det bidrar Silva med. Utöver att slå inlägg och öppna ytor gör han dessutom mål och assist. Under några framgångsrika matcher i höst gjorde han bland annat nio poäng på elva fighter.

Frenkie De Jong, FC Barcelona: Bara man i tankarna rör sig tillbaka till Juventus Stadium eller någon av de andra jättematcherna av Ajax i Champions League höjs smilbanden. Med facit i hand var det enastående vilken prestation som den nederländske huvudstadsklubben slog till med för snart ett år sedan. I ligan gick man, med De Jong i laget, urstarkt och förlorade knappt en match för att sedan i CL nå framgångar som inte skådats sedan Jari Litmanens dagar. Den oerhörda succé som pågick under våren gick inte heller FC Barcelona obemärkt förbi. Storklubben valde att värva De Jong som nu i höst har lyckats anpassa sig till laget på ett klart godkänt vis.

Kevin De Bruyne, Manchester City: I Londonklubben Chelsea var han länge oönskad, men i rivalen Manchester City är han ovärderlig. Det är ett faktum som nog många Chelsea-anhängare kan gräma sig åt i dagsläget. KDB, som han kallas för, har sedan flytten till den engelska giganten fått stort förtroende och leveransen som tack har inte gått att klaga på. Tyvärr har många skador satt stopp för en ännu vassare Kevin De Bruyne som i sina bästa stunder gör lite vad han känner för i en av världens bästa fotbollsligor. Matchen mot Arsenal, som då tränades av Fredrik Ljungberg, är ett fint stickprov. Två enastående mål och en assist – men blev han ens andfådd?

ANFALLARE

Lionel Messi, FC Barcelona: För att beskriva Messis karriär blir det ofta ett strösslade av adjektiv som egentligen inte är tillräckliga. För så är det. Den hittills 15 år långa karriären har inneburit enormt många ljusglimtar. Under året som gått har vi fotbollsanhängare bjudits på en hel del. Fräcka bilder på estetiskt fulländade frisparksmål har flera gånger prytt förstasidorna på tidningar som Marca och AS efter att Lionel Messi åter en gång har haft show på Camp Nou. Det inhemska ligaspelet slutade också i ligatitel för FCB och det mycket snöpliga CL-uttåget har definitivt lett till en revanschlusta bland det rödklädda spelarna. Orkar du inte vänta till Europacupmatcherna i mars streamar du enklast genom att surfa in på C More där du kan se söndagens stundande möte mot Granada.

Karim Benzema, Real Madrid: Efter stora framgångar väntar tyngre motgångar. Det är en melodi som har upprepats för många klubbar genom historien. Real Madrid kunde ha varit ett sådant exempel, men Zinedine Zidane kom tillbaka och räddade Los Blancos. Efter storhetstiden med CL-titlarna – där Karim Benzema och Cristiano Ronaldo stundom lekte fotboll – följde en sämre period, men Zidanes återkomst ledde till att allting nu är frid och fröjd. Nej, så enkelt är det naturligtvis inte. Eller frågar du Karim Benzema kanske han håller med till fullo. Formsvackan, med Real Madrid mått mätt, i våras har nu i höst följts upp av en fransman som ser pånyttfödd ut. Hela 17 poäng på 18 matcher vittnar åtminstone om det.

Raheem Sterling, Manchester City: Han har fortfarande stor utvecklingspotential vad det gäller den sista tredjedelen och kanske framförallt avslutssituationerna. Tittar man i backspegeln och jämför med året som vi precis släppt bakom oss ser man däremot en fin utveckling. Jag skulle vilja hävda att denna uttagning – personligen för Raheem Sterling – är ett oerhört gott tecken på den utveckling som skett. Att bli effektivare har engelsmannen brottats med i många år och nu, under Pep Guardiola, verkar det som att han börjar förädlas till den superstjärna som potentialen i en ung Sterling visade i Liverpool. Glöm inte heller att han bara är 25. Tiden att bli ännu bättre är lång.