Player Index: Pierre-Emerick Aubameyang “Månadens Spelare” i september

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata. Från och med ligasäsongen 2018/2019 har du kunnat läsa om Veckans Lag och framöver kommer du att även kunna följa Månadens Spelare. Först ut som september månads bästa: Pierre-Emerick Aubameyang

LÄS: Så funkar Fotbollskanalen Player Index

En kanonstart på Premier League-säsongen genom att agera matchhjälte två gånger om, följdes under september upp med fem gjorda mål på fyra matcher. För motståndet stod då lag som Tottenham och Manchester United. Två matcher som han båda var en stor anledningen till att The Gunners kunde ta med sig poäng ifrån; först kvittering med 20 minuter kvar mot Spurs och sedan ytterligare en utjämning några veckor senare på Old Trafford. Det som kanske dock är mest imponerande är inte att han målade i dessa rivalmöten – utan något helt annat.

Den gabonesiske målsprutans fullträffar i England summerades nämligen till ett expected goals-värde på 1.47. Ett värde som visar på hur många mål som den gode Pierre-Emerick förväntades att göra på sina sammanlagt elva avslut.

Anfallaren, som slog igenom på den riktigt stora scenen i Borussia Dortmund, har även andra statistiska noteringar, som 19 passningar in i boxen, 7 inträden med boll i offensivt straffområde och 9 vunna bollar på offensiv planhalva – vilka talar till hans fördel under föregående månad. Men om han på riktigt vill hota en spelare som Mohammed Salah gällande priset som Afrikas bästa fotbollsspelare så krävs det bra spelmässiga insatser och ett målskytte på topp. Just precis vad vi såg i september, helt enkelt.

Nästa match i jakten på den ovan nämnda utmärkelsen, som delas ut av France Football, och en fin placering i ligan väntar måndagen den 21:a oktober. Då ställs hans Arsenal mot nykomlingen Sheffield United på klassiska Bramall Lane.