Player Index: Ronaldo "Månadens Spelare" i december

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata. Från och med ligasäsongen 2018/2019 har du kunnat läsa om Veckans Lag och framöver kommer du att även kunna följa Månadens Spelare. Ut som den fjärde spelaren att få denna prestigefyllda utmärkelse: Juventus Cristiano Ronaldo.

I de inledande tio matcherna av höstens Serie A-säsong gick det knappt att känna igen den femfaldige Ballon d’Or-vinnaren Cristiano Ronaldo. Trots att laget, i sedvanlig ordning, gick mycket starkt och vann i parti och minut var leveransen från Ronaldos fötter direkt svag. Vändningen i historien om portugisens tredje och fjärde kvartal 2019 kom däremot i december.

Det var inte den svåraste av uppgifter som han ställdes inför, men målet behövdes göras. Federico La Penna hade pekat på straffpunkten. Med en enorm säkerhet klev Cristiano Ronaldo fram och placerade in det så viktiga 2-2-målet mot Sassuolo på Juventus Stadium i Turin. Förståsigpåarna hade blivit pissade i ansiktet – för Ronaldo var inte klar. Baljan i den 68:e matchminuten och det som sedan följde visade att början på slutet är längre bort än vad många trott.

När sedan SS Lazio stod för motståndet på Olimpico föll visserligen Turinklubben, men sonen från Madeira gick inte mållös från klassikermötet i huvudstaden. Inte heller när Udinese väntade i den nästkommande ligaomgången visade Ronaldo någon nåd gentemot de stackars bortaförsvararna. Två nya strutar noterades han för där innan storstjärnan avslutade en mycket viktig period av sin karriär med att sänka Sampdoria med ytterligare en pyts.

Det nya året inleddes givetvis med en kanonafton. De tre målen som han slog till med mot Robin Olsens Cagliari gick att se på C More under måndagseftermiddagen. Om underhållningsvärdet når samma höjd som målkalaset på trettondagen när Roma väntar till helgen återstår att se – men det finns mycket goda chanser till en sevärd tillställning.