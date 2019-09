Player Index: Serie A-svensken Gagliolo med i “Veckans Lag”

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Etrit Berisha, SPAL: Trots att den före detta Kalmar-målvaktens SPAL föll med uddamålet på bortaplan gjorde Berisha en riktigt fin match. Och förlusten, den var också den riktigt tung. Efter att ha storspelat på Stadio Renato Dall'Ara och stått för nio räddningar på avslut från bland annat Bolognakaptenen Andrea Poli, Mattia Destro, Riccardo Orsolini och Takehiro Tomiyasu tvingades svenskbekantingen att kapitulera i matchens 93:e minut. Det efter att Roberto Soriano skickat tre poäng till Bologna i lokalderbyt genom att knoppa in matchens enda mål.

FÖRSVARARE

Benjamin Pavard, Bayern München: Efter succén i 2018:s världsmästerskap fick den stora massan upp ögonen för den franska ytterbacken Pavard och året därefter fick även Bayern det, som värvade Stuttgart-försvararen inför årets säsong. En poänglös start i de två inledande matcherna följdes under förra veckan upp med både ett mål samt en assist. Han sköt först själv in utjämningen mot Mainz på volley för att senare i den andra halvleken spela fram lagkamraten Ivan Perišić till 3-1. Att fransmannen även hade 58 av 66 passningar till rätt adress är endast en petitess i sammanhanget.

Riccardo Gagliolo, Parma: I den smärre ytterbackskrisen som drabbat Janne Anderssons herrlandslag hoppades nog de flesta Serie A-vurmare att svenskitalienaren Riccardo Gagliolo skulle vara en del av EM-kvaltruppen. Men trots att han verkligen gav sig själv chansen med mål i helgen, som är en av anledningarna till att han är med i Veckans lag, blev han inte uttagen i Anderssons 23-mannatrupp. Själva målet var faktiskt rätt spektakulärt då det först och främst var det som fullbordade Parmas vändning, men också ett samarbete med den svenska mittfältskollegan Dejan Kulusevski som spelade fram Gagliolo till målet.

Thiago Silva, Paris Saint-Germain: Chockförlusten för Ligue 1 stora giganter, PSG, i den andra omgången borta mot Rennes följdes under föregående vecka upp med en andra raka seger när huvudstadsklubben vann mot Metz med 2-0. Och med bland annat 7 vunna dueller var den brasilianske backgeneralen Thiago Silva en av planens stora utropstecken och en betydande anledning till att hans lag stod pall för Metz-trycket och höll nollan. Härnäst ställs Silvas Paris mot Strasbourg, som inlett svagt, så bli inte alltför förvånad om den gode Thiago återigen gör en stormatch och kanske till och med återfinns i Veckans lagäven nästa gång det beger sig.

David Alaba, Bayern München: Försvarskollegan Benjamin Pavards tidigare nämnda balja var absolut hög klass med det vältajmade volley-avslutet ner i marken och in i mål. Men om vi ska säga såhär: om du verkligen vill se KLASS surfa då in på Youtube och sök efter David Alabas 2-1 mål för Bayern München i hemmamatchen mot Mainz. Utöver en annars stabil insats var det sannerligen österrikarens mycket behärskade, och välplacerade, fullträff på frispark några meter utanför straffområdet som blev kronan på verket för Alaba under lördagseftermiddagen.

MITTFÄLTARE

Kevin De Bruyne, Manchester City: Trots att belgaren blev utbytt redan i matchens 69:e minut till förmån av İlkay Gündoğan hann hela Premier Leagues stjärna De Bruyne bidra med en hel del. Mindre än två minuter krävdes det för att den spelskicklige mittfältaren skulle hitta nät. Visserligen var det i stort sett helt öppet efter David Silvas fina förarbete men de enkla målen – de ska göras de också. Vidare fortsatte City att skapa en hel del men det var först i den 42:a minuten som utökningen kom då, såklart, De Bruyne spelade fram och den dödligt målfarlige Sergio Agüero sköt in 2-0 när The Citizens tillslut vann med hela 4-0.

Richarlison, Everton: Merseyside-klubben Everton har börjat Premier League säsongen ojämnt och förlorat mot bland annat nykomlingen Aston Villa med klara 2-0. Något som Liverpool-lagets supportrar däremot kan glädjas åt är att storstjärnan Richarlison verkar ha kommit igång. Efter tre inledande matcher utan mål sänkte brasilianaren förra årets stora överraskning, Wolves, på hemmaplan med dubbla mål på Goodison Park. Ej att förglömma är att den offensive kreatören dessutom hade fem passningar in i boxen och fyra vunna bollar på offensiv planhalva.

Roberto Torres, Osasuna: I en annars ganska namnstark elva hittar vi en relativt okänd spansk yttermittfältare. Roberto Torres. Who? tänker säkert de flesta. Men det som säkerligen gjort att desto fler fått upp ögonen för 30-åringen, som även startade sin karriär i den pamplonske klubben, är de två mål som han gjorde i den senaste omgången av La Liga mot mäktiga FC Barcelona. Att skjuta in ett ledningsmål på volley mot Barca, visst, det kan väl alla göra, men att sedan i matchens slutskede stega upp och distinkt trycka in kvitteringen – och således fixa en poäng – det är unikt. Den imponerande bedriften har lett till att han nu är med i Veckans lag.

ANFALLARE

Sergio Agüero, Manchester City: Jag hävdade tidigare i summeringen att Man City-kollegan med De Bruyne i efternamn bidrog en hel del i matchen mellan just City och Graham Potters Brighton. Med reservation för att låta för återupprepande skulle jag vilja sätta samma epitet på Sergio Kun Agüeros insats under helgen. Med två mål och en assist i en seger där det gjordes fyra mål var en del av rubriken på Fotbollskanalens artikel Agüero segerorganisatör. Och det stämmer alldeles utmärkt. För organiserade segern – det var precis vad han gjorde.

Timo Werner, RB Leipzig: Kontraktsförlängningen med Die Roten Bullen till 2023 firade han hemmapremiären i årets säsong av Bundesliga, den 25:e augusti, genom att göra ett av målen i lagets seger mot Eintracht Frankfurt. Föregående helg blev det desto fler måljubel från Werners sida. Trippla stycken till och med. För dig som inte förstod det gjorde Leipzig:s toppstriker Timo Werner ett imponerande hattrick borta mot Oskar Wendts Borussia Mönchengladbach. Att sedan slå sex stycken passningar in i boxen är inte heller det illa. Given i Veckans Lag.

Domenico Berardi, Sassuolo: På tal om given. Att som den klart viktigaste spelaren i ett lag göra tre mål verkar ha varit melodin i söndags. Tre mål i en och samma match gjorde nämligen även Berardi mot stackars Albin Ekdals Sampdoria. En kort sammanfattning: styr in öppningsmålet från nära håll, helt omarkerad, nickar distinkt in utökningen, helt omarkerad och avlossar slutligen ett fint skott utanför straffområdet som skruvas in bakom Emil Audero. De två första kanske inte var italienarens svåraste, men tre mål är alltid tre mål!