Player Index: Stor insats av Ødegaard på nytt - med i "Veckans lag" för andra gången

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Gabriel, US Lecce: När 15:e placerade Lecce, från den 2 000 år gamla staden med samma namn som laget, segrade för första gången på nio matcher agerade målvakten Gabriel Vasconcellos Ferreira stor matchhjälte. Mot ett förvisso svagt Fiorentina lyckades han rädda totalt sju avslut från de lilaklädda hemmaspelarna. Nollan, som i och med brassens storspel, var intakt blev mycket betydelsefull för gästerna som i den andra halvleken gjorde drabbningens enda fullträff. Därmed slutade mötet på Stadio Artemio Franchi med en oerhört tung bortaseger, 0-1.

FÖRSVARARE

Gleison Bremer, Torino: En spelare som även han var en bidragande orsak till sitt lags fina resultat under fredagen stavas Gleison Bremer. I en, precis som mötet mellan Fiorentina och Lecce, målsnål tillställning tog ytterbacken saken i egna händer när han kom högst upp på en hörna och skallade in matchens enda mål från nära håll. Det som dock inte syns i målprotokollet är den defensivt framgångsrika insatsen från Bremers sida. 12 vunna dueller och lika många brytningar fulländades med en hållen nolla och ett iskallt nickmål – som blev skillnaden mellan en poäng och seger.

(2) Virgil van Dijk, Liverpool: Mäktiga dubbla, matchvinnande mål stod bjässen van Dijk för under helgen – men där tog det stopp. Utmärkelsen Ballon d´Or snuvades han på av Barcelona-stjärnan Messi i tisdags, men inte ska han vara besviken för det. Lördagens tillställning mot Graham Potters Brighton var stickprov på ett fint år. Samtliga mål stod nederländaren för och samtliga var av högsta klass. Först, i den 18:e matchminuten, skarvade han fint in öppningsmålet på Anfield och drygt fem minuter senare knoppade han in sitt andra för dagen bakom Mathew Ryan i bortamålet. Det var dock inte bara i antal mål som han övertygade – han stärkte även ryktet att han är omöjlig att passera. 13 brytningar summerades det till. Rätt okej, ändå.

(3) Sergio Ramos, Real Madrid: Efter att man märkligt nog föll borta mot Mallorca i november månad har spelarna i Real tagit sig samman. Spanjoren Sergio Ramos är en av dem som har vänt Madrid-skutan på rätt köl. Mot John Guidettis Alaves blev det även tydligt i målprotokollet. Vid ställningen 0-0 bröt mittbacken dödläget genom att läckert skarva in det förlösande öppningsmålet i Baskien och Real var, som så många gånger den senaste tiden, återigen i ledning. Baklängesmålet kom dock en bit in i den andra, även om Real Madrid sedan lyckades vinna, men med 81 passningar till rätt adress och flertalet vunna dueller måste man ändå säga att insatsen var god från Ramos håll.

Dani Carvajal, Real Madrid: I ett sammanhang där övriga från samma lagdel alla har gjort minst ett mål framstår en kasse borta mot ett mindre bra Alaves, inte som särskilt utmärkande. Men det är det! Rätt man på rätt plats brukar det ofta heta när en anfallare stöter in en boll från nära håll. Och det var precis en sådan aktion som Carvajal utförde. Han var snabbt på rätt plats och givetvis gjorde han inte heller några misstag bara någon meter från mållinjen. 1-2 innebar fullträffen, som jag nämnt ovan, och således sänkte han också de blåklädda hemmalaget på Estadio Mendizorrotza i Vitoria-Gasteiz.

MITTFÄLTARE

Mario Pašalić, Atalanta: Det var aldrig något tvivel gällande vilka det var som skulle ta med sig tre poäng från mötet mellan Mario Balotellis Brescia och Mario Pašalić Atalanta. Innan matchuret hade hunnit tickat upp till minut 62 stod det 2-0 till gästerna på tavlan och mer skulle det bli. Men först, målen: det första var en distinkt nick i ett nästintill helt öppet mål och det andra var ett läckert klackmål efter ett fint förarbete av lagkamraten Josip Ilicic. Innan domaren blåste av matchen för att förkunna att den var slut satte just Ilicic, som för övrigt var riktigt bra, den tredje och sista spiken i kistan.

Dele Alli, Tottenham Hotspur: Två poäng på 12 matcher under Pochettino. Tre poäng på två matcher under Mourinho. Ser vi redan nu en effekt på Dele Alli under "The Special One"? Ja, rent poängmässigt är det en oerhörd ökning, men det som återstår att se är hur han och resterande spelare levererar på sikt. Hur som helst gjorde engelsmannen det enastående bra hemma mot Bournemouth. De två inledande baljorna fixade Alli och hans Spurs kunde gå upp i en säkert tvåmålsledning. Trots det slappnade inte den offensive mittfältaren av utan öste på offensivt när han bland annat hotade med sammanlagt åtta passningar in i straffområdet.

(2) Martin Ødegaard, Real Sociedad: Svenske Alexander Isak har inte varit direkt dålig – men lagkamraten Martin Ødegaard har varit väldigt mycket bättre. Stundtals har det sett ut som norrmannen har svävat fram i Real Sociedad under våren. Matchen mot Eibar var ett sådant exempel. Och denna statistik från Playmaker.ai borde nästan räcka som övertygelse: 56 passningar rätt, nio in i boxen, åtta lyckade dribblingar och två nyckelpassningar. Och då har jag inte ens nämnt den statistik som var direkt kopplad till målen. Den kommer nu, som en sista punchline: i den 25:e minuten inleddes det; Ödegaard slog en frispark som nickades i mål och i den 80:e minuten avslutade han målkalaset genom att vackert borra upp 4-1 i det vänstra krysset.

ANFALLARE

Breel Embolo, Borussia Mönchengladbach: Bland, som vanligt, många riktigt imponerande prestationer står en spelare ut: schweizaren Breel Embolo. I Bundesligas kanske mest välmående klubb har Embolo fått stå i lagkamrater som Marcus Thuram och Patrick Herrmanns skugga, men i söndags var det anfallaren som fick allt fokus. Och det var med all rätt. Trots en missad straffspark gjorde den före detta Schalke-anfallaren två mål och en assist när hans Gladbach segrade åter en gång. Den spelmässiga insatsen, utifrån statistiken, gjorde inte heller supportrarna på Borussia Park besvikna. Tre nyckelpassningar och fyra dribblingar som gick vägen visar på att han inte var direkt osynlig, lägg därtill målsituationerna.

Fabio Quagliarella, UC Sampdoria: Till skillnad från Borussia Mönchengladbach har Fabio Quagliarella och Albin Ekdals Sampdoria haft en mycket tung höstsäsong. Men trots en oroväckande dålig start kan man åtminstone glädjas åt att den 36-årige spjutspetsen verkar ha kommit igång. I den mycket snöpliga förlusten borta mot Cagliari (föll efter baklängesmål i 96:e) var italienaren direkt inblandad i samtliga av lagets tre mål. Straffmål, framspelning och en balja på huvudet borde, om inte Sampdoria-försvaret hade varit så pass svagt, inneburit seger. Det gjorde det dessvärre inte och nästa trepoängare får vänta till söndag då man förhoppningsvis tar emot Parma på hemmaplan.

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal: Under Fredrik Ljungbergs nya ledning blixtrade Auba till direkt. I det snöpligt nog oavgjorda mötet borta mot Norwich kvitterade den vindsnabbe anfallaren två gånger i en match där han, utöver målen, hade tio passningar in i boxen. Någon utmärkelse som "Månadens spelare" av Fotbollskanalen i november månad lär det med största sannolikhet inte bli men fortsätter han på den inslagna vägen i december kan han först och främst få sin Londonklubb att lyfta i tabellen, men eventuellt också kamma hem individuella priser. Nästa gång det gäller att visa prov på ett fint målskytte kommer nu under veckan då Arsenal, just som Sampdoria, ställs mot ett lag från den nedre halvan av tabellen. Potters Brighton står nämligen för motståndet nu under torsdagen.