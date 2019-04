Utskällde Benzema med i "Veckans lag", enligt Player Index

MÅLVAKT

(1) Pierluigi Gollini, Atalanta:Jakten på fjärdeplatsen, som i sin tur innebär Champions League, går vidare. I måndags bortaslog Atalanta ett formsvagt Napoli med 2–1, efter att man fått in två mål i den andra halvleken. Gollini, 24, stod för en av sina bästa insatser den här säsongen med sina sex räddningar. Målvakten, som kom från Aston Villa i somras, har noterats för 17 insläppta mål på 15 matcher i sin debutsäsong i Serie A.

FÖRSVARARE

(2) Trent Alexander-Arnold, Liverpool:Högerbacken har otvivelaktigen varit en av titeltörstande Liverpools bästa spelare den här säsongen. I helgens bortavinst i Wales, mot Cardiff, stod engelsmannen för en smart hörnvariant som letade sig fram till Wijnaldum och således 1–0. Han noterades även för fem bollvinster på offensiv planhalva, tio passningar in i boxen och tre inträden med boll in i straffområdet. Otroligt nyttig för Liverpool.

(2) Niklas Süle, Bayern München:Förutsättningarna var glasklara: Bayern behövde vinna för att sätta press och således hålla ett jagande Dortmund bakom sig i tabellen. Det dröjde ända fram till den 75:e minuten innan man fick hål på Werder Bremen, och då efter att Süle - ja, mittbacken - hängt med upp i anfallet och skjutit in vinstmålet från utkanten av straffområdet. Det blev även 75 lyckade passningar (75/77) och 5 vunna dueller för 23-åringen.

(1) Clément Lenglet, Barcelona:Umtiti har fått stora delar av sin säsong spolierad av skador, vilket har inneburit att Lenglet har fått ta stort ansvar redan i debutsäsongen. Helgens hemmamöte med Real Sociedad krönte han med att göra sitt första mål för klubben. I 2–1-vinsten noterades 23-åringen även för 53 lyckade passningar (53/59) och sju duellvinster. Vad händer med Lenglet om de Ligt köps in?

(7) Jordi Alba, Barcelona:Vänsterbacken fortsätter att imponera. I helgen var det ombytta roller, då Messi assisterade till Alba, som vek in från vänster och avslutade med högern. Skottet var otagbart och innebar 2–1 till Barcelona. Spanjoren stod även för fyra passningar in i boxen, två inträden med boll in i offensivt straffområde och sex vunna dueller. Kommer att spela en nyckelroll om Barcelona ska ta hem Champions League för första gången på fyra år.

MITTFÄLTARE

(1) Ayoze Pérez, Newcastle:En av Premier Leagues mest underskattade spelare. I helgens hemmamöte med Southampton återfanns Pérez på högerkanten, vilket han firade med att göra tre mål. Sätten som målen gjordes på visar vilken kvalité och mångsidighet som 25-åringen besitter. Är tillräckligt bra för att spela i en klubb längre upp i tabellen.

(1) Gylfi Sigurdsson, Everton:Mittfältaren kom till klubben för stora pengar, men hade inledningsvis svårt att motsvara de högt ställda förväntningarna. 29-åringen har visserligen hållit en jämn nivå poängmässigt hela säsongen, även om hans senaste månad kanske varit den spelmässigt bästa sedan flytten från Swansea. I helgens anmärkningsvärda 4–0-seger mot Manchester United stod han för tre skott, ett mål, en assist till Richarlisons ledningsmål, fyra inträden med boll in i offensivt straffområdet - och hela 13 passningar in i boxen. Otroligt imponerande. På nionde plats i skytteligan (13).

(5) Marco Reus, Borussia Dortmund:Bildar tillsammans med Jadon Sancho ett av Europas mest fruktade samarbeten. Tysken stod för ett mål och två assist i helgens 4–0-seger mot Freiburg. Noterades även för nio vunna dueller på offensiv planhalva och 32 lyckade passningar (32/37). Har stått för 26 poäng i årets Bundesliga.

ANFALLARE

(5) Kylian Mbappé, PSG:Lilles poängtapp mot Toulouse innebar att PSG hade säkrat ligatiteln redan innan mötet med Monaco. Såväl Neymar som Cavani inledde på bänken, vilket innebar att det var Mbappé som ledde anfallslinjen hos hemmalaget. Han tackade för förtroendet genom att göra tre mål i 3–1-vinsten. På 27 ligamatcher har det blivit 30 mål och 9 assist för 20-åringen.

(2) Karim Benzema, Real Madrid:Ända sedan fransmannen kom till Madrid har det snackats om att Real måste hitta en uppgradering till Benzema. Så har det känts. Men Benzema är alltjämt kvar, och har i år stått för 21 mål på 30 ligamatcher. På 50 matcher - samtliga turneringar inräknade - har det blivit imponerande 40 poäng för 31-åringen. I helgens 2–1-vinst mot Athletic Bilbao blev det två mål och 29 lyckade passningar (29/34).

(1) Jorge Molina, Getafe:Årets succélag i La Liga kopplade ett stadigt grepp om den sista Champions League-platsen, i och med 3–0-segern mot Sevilla. Matchen innehöll det mesta - dubbla utvisningar, dubbla straffar, dubbla kassar från Molina, det andra efter påpassligt agerande i straffområdet. 37-årige Molina, som stått för 13 mål i ligaspelet, noterades även för åtta vunna dueller och fem inträden med boll in i offensivt straffområde.

(Antalet gånger i “Veckans lag”). Observera att uttagningen baseras endast på den data som Playmaker.ai har fått fram om spelarnas prestationer.