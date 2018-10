Veckans lag från Player Index - fyramålsskytten Mbappé med efter sagolik insats

Toppstriden i England är rafflande. Det blev idel segrar för Arsenal, Chelsea och Tottenham. Manchester City och Liverpool kryssade i en jämn batalj på Anfield. Nu skiljer det bara två poäng mellan ettan och femman. Även Manchester United vann, efter vändningen mot Newcastle på Old Trafford. Räcker det för att José Mourinho ska få stanna? För Ken Sema går det trögare - i helgens blytunga förlust mot Bournemouth blev svensken kvar på bänken hela matchen.

Under hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ”Veckans lag”, som baseras på hur spelarnas rank har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Yann Sommer (1), Borussia Mönchengladbach: Har hållit en hög nivå i flera på varandra följande säsonger sedan flytten till Bundesliga sommaren 2014. Var en av VM-gruppspelets bästa, och inför mötet med Sverige ansågs Sommer vara en av Schweiz absolut viktigaste spelare. I helgen tog man en stor skalp på bortaplan mot Bayern München (3–0). Målvakten släppte inget förbi sig, stod för tre räddningar och hjälpte sitt Mönchengladbach klättra upp på tredje plats i den tyska högstaligan.

FÖRSVARARE

Hector Bellerin (1), Arsenal:Spanjoren var en av flera spelare som redan som ung etablerade sig i Arsenal, men som sedan såg ut att stagnera i sin utveckling. Under Unai Emerys vägledning har Bellerin förbättrat sitt positionsspel men även utvecklat sin offensiva sida. I helgens bortamöte med Fulham (1–5) var högerbacken briljant matchen igenom. Han assisterade till Pierre-Emerick Aubameyangs mål, vann fyra bollar på offensiv planhalva, tog med sig bollen in i offensivt straffområde vid fem tillfällen, fick in fem inspel till rätt adress och visade prov på ett fint passningsspel (33/42).

Harry Maguire (1), Leicester: Englands VM-hjälte tar plats i FK:s ”Veckans lag”. Det blev visserligen förlust hemma på King Power Stadium mot Everton (1–2), men Maguire visade klass. Detta efter att mittbackskollegan Wes Morgan visats ut i mitten av den andra halvleken och Maguire tvingats ta stort ansvar i defensiven. Var hundraprocentig i luftrummet (6/6), vann nio dueller (9/11), fick fram 62 passningar (62/71) och 24 långpassningar till rätt adress (24/27). Hur länge får Leicester behålla Maguire?

Francesco Acerbi (1), Lazio: Den gode Acerbi har hunnit med att fylla 30 år. Tidigare i somras skrev han på för Lazio, efter fem år i Sassuolos färger. I helgens 1–0-vinst mot Fiorentina spelade han återigen 90 minuter, var hundraprocentig i duellspelet (7/7), stod för fyra lyckade längre passningar (4/8) och spelade 20 passningar till rätt adress (20/25). Trepoängaren innebär att Lazio parkerar så högt som på fjärde plats i italienska Serie A. En värdig ersättare till Stefan de Vrij!

Nacho Monreal (1), Arsenal: Hector Bellerins ytterbackskollega tar plats på den andra kanten. Stod visserligen för ett slarvigt uppspel, som föranledde till Fulhams kvittering, men spelade upp sig i den andra halvleken. Hade dessförinnan assisterat till Alexandre Lacazettes ledningsmål i 5–1-vinsten på Craven Cottage. Stod för två lyckade inspel i straffområdet, tog med sig bollen in i offensivt straffområde vid två tillfällen, hittade rätt med hela fem långpassningar (5/7) och visade prov på precist passningsspel (49/60). Otvivelaktigen en av Premier Leagues mest underskattade spelare!

MITTFÄLTARE

Arthur (1), Barcelona: Brassen stod för en stark insats i CL-mötet med Tottenham på Wembley tidigare i veckan, och fortsatte på det inslagna spåret i helgen. Det slutade oavgjort (1–1) i Valencia. Arthur lämnade planen i matchens slutskede, och hade innan dess stått för hela 134 passningar (134/143), fått fram tre passningar till medspelare i offensivt straffområde och vunnit bollen vid sex tillfällen på offensiv planhalva. Här har Barcelona hittat en spelare som kan värdera lägen, hålla i bollen och slå fina passningar. En långsiktig ersättare till Andrés Iniesta på Barcelonas mittfält.

Jadon Sancho (1), Dortmund: Engelsmannen är ett av Europas hetaste namn för tillfället. Helgens startplats i Dortmund var 18-årige Sanchos blott första för ligasäsongen, och det krönte han med en ny assist. Totalt har det blivit sex målgivande passningar och ett mål på 214 minuter (!). Fick även 41 passningar till rätt adress (41/51), stod för 14 lyckade passningar in i straffområdet och tog med sig bollen in i offensivt straffområde vid fem tillfällen. Stod för fyra bollvinster på offensiv planhalva. Helgens 4–3-vinst mot Augsburg innebär att Dortmund har tre poäng ner till Leipzig på andra plats i tabellen och ytterligare en poängs marginal till den regerande mästaren.

Eden Hazard (2), Chelsea: Belgaren tar plats i FK:s ”Veckans lag” för andra gången. Frågan är om någon kan mäta sig med Eden Hazard i Premier League för tillfället? I söndags såg han till att Chelsea hakar på i toppen, efter 3–0-vinsten mot Southampton på St Marys. Stod för ett mål, en assist, 18 passningar till medspelare i straffområdet, nio inträden med boll in i straffområdet. Fick även fram 64 passningar till rätt adress (64/80). Hazard sitter på ett utgående kontrakt (2020) med Chelsea, och man bör göra allt i sin makt för att få honom att krita på en förlängning.

ANFALLARE

Kylian Mbappé (1), PSG: Omgångens spelare! 19-årige Mbappé fortsätter att ta världen med storm. I helgen stod han för fyra mål (!) mot dåvarande ligatvåan i Ligue 1, Lyon. Dessförinnan hade han dragits ner i straffområdet och gett PSG möjligheten att ta ledningen från elva meter. Det har nu blivit åtta mål och tre assist på fem framträdanden i ligaspelet för den talangfulle fransmannen. I vinsten mot Lyon stod han för nio skott, fem passningar in i straffområdet och sju bollvinster på offensiv planhalva.

Paco Alcácer (1), Dortmund: Herregud! I helgen stod spanjoren för ett makalöst inhopp i Dortmunds 4–3-seger mot Augsburg. Det har nu blivit sex mål på tre inhopp. Vi tar det igen: Paco Alcácer har alltså stått för sex mål på 81 spelminuter i Bundesliga i år! När får han hansen från start?

Neymar (2), PSG: Brassens andra uttagning i ”Veckans lag”. Neymars insats glöms lätt bort i Mbappés närvaro, men han visade matchen igenom vilken betydelse han har för detta PSG. Är navet i speluppbyggnaden, står för det oväntade, kommer med i mål- såväl som assistprotokollet. Spelade sju passningar till rätt adress i straffområdet, tog med sig bollen in i straffområdet vid fyra tillfällen. Totalt blev det 44 lyckade passningar (44/50). Helgens 5–0-seger mot Lyon innebär att PSG drar ifrån i toppen i Frankrike.

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.