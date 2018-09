Veckans lag från Player Index - Ramos med för tredje gången

Tidigare i våras inledde Fotbollskanalens ett samarbete med dataplattformen Playmaker.ai, som med artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett banbrytande sätt.

Under hela säsongen kan du följa hur placeringarna på listan skiftar beroende på hur spelarna presterar, och senare i vår satsar vi på att landa i en slutgiltig ranking över de bästa spelarna säsongen 2018–19. En nyhet för säsongen är att det varje vecka kommer ett Player Index ”Veckans lag” som baseras på hur spelarnas rank har förändrats under veckan som gått.

Säsongens första ”Veckans lag” präglades av imponerande insatser från flera av Europas största stjärnor. Den trenden bröts i förra veckan då Sampdoria, Parma och Dortmund var representerade.

Sergio Ramos tar plats för tredje omgången i följd, liksom Maurizio Sarris nyförvärv Jorginho som även fanns med i säsongens första ”Veckans lag”. Annars är det idel debutanter såsom Kyle Walker, vars överlappningar ger Manchester City ytterligare en dimension i anfallsspelet; Joel Matip, som verkligen tog chansen när han fick sin första start i Liverpool på bra mycket länge; och Sevillas Wissam Ben Yedder, som gjorde sina första ligamål för säsongen.

I Premier League tappade både Manchester United och Chelsea poäng, vilket förstärker bilden av att den engelska högstaligan i år är en kamp mellan suveräna Liverpool och Manchester City. Tyskland bjöd inte på några större överraskningar i toppen, men den stora frågan är vad som händer med Schalke? Champions League-klubben är fortfarande poänglösa och ligger för närvarande sist i Bundesliga. Barcelonas poängtapp hemma mot Girona, efter att Clement Lénglet visats ut i den första halvleken, innebar att Real Madrid går upp på samma poäng som katalanerna.

MÅLVAKT

Ron-Robert Zieler (1), Stuttgart:Det blev bara en säsong i Leicester innan 29-årige Zieler valde att vända hem till Bundesliga. I debutsäsongen i Stuttgart var det hans målvaktsspel som såg till att Stuttgart enbart släppte in 36 mål och slutade på en imponerande sjundeplats. I årets säsongsinledning har det gått tyngre, men i fredagens hemmamatch mot Düsseldorf tog man sin andra poäng för säsongen (0–0), Zieler höll nollan och stod för sex räddningar mot ett hårt pressande Düsseldorf.

FÖRSVARARE

Kyle Walker (1), Manchester City:Pep Guardiola identifierade tidigt den engelska högerbacken som den perfekta högerbacken för hans sätt att vilja spela fotboll, och valde därför att öppna plånboken för Walker sommaren 2017. Walker visar visserligen stundtals på brister i positionsspelet, men kompenserar det med otrolig snabbhet, arbetsvilja och löpvillighet. För ett par veckor såg han till att säkra tre poäng mot Newcastle med ett välplacerat långskott, och i helgens storvinst mot Cardiff (5–0) var han återigen lysande. Han mäktade med att få 114 av 126 passningar till rätt adress, var hundraprocentig i duellspelet och fick in fyra passningar in i offensivt straffområde.

Sergio Ramos (3), Real Madrid: Spanjorens tredje nominering på lika många veckor gör honom till den enda hundraprocentiga spelaren i FK:s ”Veckans lag”. Inga konstigheter med det. Huvudstadsklubben höll återigen nollan mot Espanyol (1–0) och kan stoltsera med en imponerande målskillnad i säsongsinledningen (12–3). Ramos gick vinnande ur sex av sex brytningsförsök, fick fram 73 av 79 passningar till en medspelare och var vital i såväl defensiven som i speluppbyggnaden.

Joël Matip (1), Liverpool:Det är mördande konkurrens om platserna i Liverpools backlinje. Matip spelade tidigt till sig en ordinarie plats efter flytten från Schalke sommaren 2016, och sågs under vårsäsongen som ett bra komplement till Virgil van Dijk. Men återkommande skadebekymmer resulterade i att Dejan Lovren och Joe Gomez fick mer speltid, och under hösten har Jürgen Klopp envisats med talangfulle Gomez framför Matip. Men i helgens hemmamatch mot Southampton fick tysken äntligen chansen från start - och som han tog den. Han kom med i målprotokollet, fick fram 97 av 108 passningar till rätt adress, vann 18 närkamper (av 19) och 10 nickdueller (av 11). Liverpool höll även nollan (3–0) och tog sin sjätte raka vinst.

Alex Sandro (1), Juventus:Brassen spelade återigen 90 minuter på vänsterbacksplatsen i Scudetto-jagande Juventus. Det dröjde oväntat länge innan man fick hål på Frosinone, men till slut kunde serieledarna åka hem till Turin med tre nya poäng (2–0). Sandro fick iväg två skott på mål, mäktade med 17 (!) passningar in i straffområdet och vann åtta dueller på offensiv planhalva. Inte konstigt att en handfull PL-klubbar velat locka iväg honom från Serie A.

MITTFÄLTARE

Jorginho (2), Chelsea:När slutsignalen ljöd firade hemmasupportrarna som om man hade tagit tre poäng (0–0). Det var desto mer bistra miner bland Chelseaspelarna, som snabbt lämnade gräset. Jag var på plats på London Stadium i söndags och blev mäkta imponerad av vad Jorginho bidrog med - och den bilden förstärks av italienarens matchstatistik. Han slog 179 passningar, fick in 9 passningar in i straffområdet, vann 17 (!) bollar på offensiv planhalva och stod för fem inträden med boll in i straffområdet.

Pablo Sarabia (1), Sevilla:Man inledde visserligen säsongen med en 4–1-vinst mot Rayo, men åkte sedan på tre raka poängtapp. Helgens storvinst (6–2) mot Levante var, med andra ord, direkt nödvändig och Sevilla ska ha någon chans att blanda sig in i toppen. 26-årige Sarabia styrde och ställde på det centrala mittfältet, gjorde ett mål och ytterligare tre assist och spelade in nio passningar in i offensivt straffområde - och visade även i ligaspelet prov på att vara den poängspelare han visat sig vara i årets kvalspel till Europa League.

Jordan Veretout (1), Fiorentina:Ett av två bidrag från Serie A i ”Veckans lag”. Helgens 3–0-seger mot Spal innebär att Fiorentina tar sig upp på tredje plats i tabellen. Veretout, som har representerat det franska U21-landslaget vid åtta tillfällen, stod för en målgivande passning, fick fram 73 av 80 passningar till rätt adress, mäktade med tolv långpassningar och nio passningar in i straffområdet. Kompletterar mittfältskollegan Marco Benassi väl.

ANFALLARE

Iago Aspas (1), Celta Vigo:Det blev bara en säsong i Premier League för Aspas, som redan den efterföljande sommaren valde att vända hem till Spanien. Sedan 2015 har han representerat Celta Vigo, hållit en genomgående hög nivå och varit den enskilt största anledningen till klubbens målfarliga facit flera säsonger i följd. I lördags stod han för två nya fullträffar (på tre skottförsök) - totalt fyra mål i ligaspelet - mot Valladolid.

Sergio Agüero (1), Manchester City:Argentinarens plats i Manchester City var hotad i samband med att Pep Guardiola kom till klubben, men han gång på gång visat sig värde i ett flygande Manchester City. Guardiola menade, för ett par veckor sedan, att Agüero var i sitt livs form. I helgens 5–0-seger mot Cardiff stod han för sex skottavslut, ett mål efter ett distinkt, lågt avslut - men han var även bidragande i det offensiva spelet och fick fram 29 av 33 passningar till rätt adress. Den mesta målskytten är nu uppe i 205 mål för City.

Wissam Ben Yedder (1), Sevilla:Fransmannen har en tuff inledning på säsongen bakom sig, och har främst fått korta inhopp i ligaspelet. Men i helgens bortamatch mot Levante fick han äntligen chansen från start. Sevilla vann med 6–2, Ben Yedder blev hattrickhälte, kom med i assistprotokollet och fick genomgående höga betyg i spanska medier efter matchen. Trepoängaren betyder att Sevilla avancerar till sjunde plats i La Liga, och det hade förvånat mig om han inte får chansen från start i veckans svåra möte med Real Madrid.

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.