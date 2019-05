Veckans lag: Överlägsen Messi med för åttonde gången, enligt Player Index

MÅLVAKT

(1) Stéphane Ruffier, Saint Etienne: Det blev inget Champions League för St Etienne, som den 10 maj åkte på en oväntad hemmaförlust mot Montpellier. Men i helgen var man tillbaka igen - och då stod laget för en imponerande insats i 3-0-vinsten mot Nice, som noterades för 18 avslut. Det får man tacka 32-årige Ruffier för som stod för sex räddningar. Det var målvaktens 13:e hållna nolla den här säsongen. Hade sannolikt inte gjort bort sig i en större liga, men klubben lär kräva en del för att släppa Ruffier, som har två år kvar på sitt kontrakt.

FÖRSVARARE

(1) Roberto Rosales, Espanyol: Segern i säsongsavslutningen innebär att det blir spel i Europa League nästa säsong. Espanyol satte två mål i den andra halvleken i 2-0-vinsten mot Real Sociedad, det första genom Rosales, som avlossade från distans och in i målvaktens vänstra hörn. Målet innebär att 30-årige Rosales stannar på fyra poäng i La Liga (3+1). Stod även för fyra passningar in i boxen, sju vunna dueller och fyra inträden med boll in i offensivt straffområde. Väljer Espanyol att köpa loss lånet från Malaga?

(2) Robin Knoche, Wolfsburg: Vilken uppvisning, Wolfsburg! Laget rundade av en vår, där man har blandat och gett, med att besegra Augsburg med 8-1. Kapten Knoche gjorde ett av lagets mål, hans tredje den här säsongen, och noterades även för 72 lyckade passningar (72/80). 27-åringen, som var bänkad under en längre period under fjolårssäsongen, har etablerat sig i startelvan och har noterats för 31 ligaframträdanden under säsongen.

(1) Marcelo, Lyon: 32-åringen är den erfarne ledaren i detta unga, talangfulla Lyon. I helgen rundade man av säsongen med att hemmabesegra Caen med 4-0, efter mål från Depay, Cornet och Dembélé. I defensiven var det Marcelo som dominerade med sin fysik, elva vunna dueller och fina passningsspel (61/64 lyckade passningar). Förlängde i höstas sitt kontrakt till 2021.

(2) David Alaba, Bayern München: Vänsterbacken har haft en osedvanligt skadefri säsong och noterades i helgen för sitt 42:a framträdande den här säsongen. Bayern säkrade ligatiteln i 5-1-vinsten mot Eintracht Frankfurt - och Alaba stod för det ack så viktiga 2-1-målet i den andra halvleken. Assisterade även till Robbens mål i slutet av matchen. Noterades för 47 lyckade passningar (47/55), sex passningar in i boxen och tre inträden med boll in i offensivt straffområde.

MITTFÄLTARE

(1) Jean-Paul Boëtius, Mainz: En av många nykomlingar i ”Veckans lag”. 25-åringen har allt som oftast spelat i en släpande mittfältsroll bakom Quaison - men har i svenskens frånvaro fått ta allt större offensivt ansvar. I 4-2-vinsten mot Hoffenheim stod Boëtius för två mål, sex passningar in i boxen, fyra inträden med boll in i offensivt straffområde, nio bollvinster och 41 lyckade passningar (41/46). Mainz kommer att göra allt för att behålla en spelare som varit direkt involverad i tolv mål och hjälpt laget att sluta högre upp i tabellen än under förra säsongen.

(1) Fabián Ruiz, Napoli: Vilken säsongsavslutning av Napoli och Ruiz! Napoli slog Inter med 4-1 och Ruiz noterades för en assist och två mål, det första ett välplacerat avslut och det andra ett stenhårt avslut från snäv vinkel. Stod även för 47 lyckade passningar (47/57), varav sju in i boxen, fem inträden med boll in i offensivt straffområde och fem vunna dueller. Vad ska andraplacerade Napoli göra för att kunna utmana Juventus om titeln nästa säsong?

(1) Rodrigo De Paul, Udinese: Argentinaren fick det egentligen aldrig att funka i Valencia, men har i Udinese blommat ut till en av ligans mest intressanta mittfältare. Kaptenen stod i helgen för hela tre målgivande passningar i Udineses 3-2-vinst mot Spal, vilket innebär att han nu är uppe i nio mål och åtta assist på 36 matcher i ligan. Noterades även för 14 passningar in i boxen, nio bollvinster på offensiv planhalva och fyra inträden med boll in i offensivt straffområde. Var nog ett smart drag att förlänga hans kontrakt till 2023.

ANFALLARE

(8) Lionel Messi, Barcelona: Ingen spelare har varit med i ”Veckans lag” vid fler tillfällen än Messi. Barcelona, som redan hade säkrat ligatiteln, avslutade säsongen med 2-2 mot Eibar, efter dubbla mål av Messi. Det första var ett påpassligt avslut och det andra en chipp över målvakten. Stod även för nio passningar in i boxen. Messi har den här säsongen - alla turneringar inräknade - stått för 50 mål och 22 assist.

(1) Lucas Alario, Bayer Leverkusen: 26-åringen, som sommaren 2017 kom från River Plate i Argentina i en dyr och uppmärksammad affär, har fått allt större förtroende på slutet. I helgen blev han tremålsskytt i Leverkusens 5-1-vinst mot Hertha Berlin, vilket gör att nu är uppe i nio mål och tre assist i årets Bundesliga. Har han det som krävs för att ta nästa steg?

(3) Wout Weghorst, Wolfsburg: Inte trodde man att den långe Weghorst (1,97 m) skulle bli ett frekvent namn i ”Veckans lag”? Hans 17 ligamål och sju assist innebär att han delar tredjeplatsen i Bundesligas skytteliga. I helgens 8-1-vinst mot Augsburg stod han för tre mål och en assist. Hade varit intressant att se honom i en större klubb.

(Antalet gånger i “Veckans lag”). Observera att uttagningen baseras endast på den data som Playmaker.ai har fått fram om spelarnas prestationer.