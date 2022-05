Ishak hjälte för Poznan - slagläge i guldstriden

Mikael Ishaks och Jesper Karlströms Lech Poznan föll tidigare i veckan mot Rakow i den polska cupfinalen, men har fortfarande chans att vinna den polska högstaligan.

Under söndagen spelade Lech Poznan mot Piast Gliwice borta och vann till slut med 2-1 efter ett sent segermål av Ishak med tre minuter kvar av ordinarie tid. Ishak stod på rätt plats efter en hörna och nickade in matchens avgörande mål och sitt 17:e ligamål på 29 framträdanden under den här säsongen.

I och med segern gick Lech Poznan upp i serieledning med två poäng ner till Rakow på andra plats i ligan. Två omgångar återstår av säsongen.

Senast Lech Poznan vann den polska högstaligan var säsongen 2014/2015.