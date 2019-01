"Kuba" vill hjälpa klassiska klubben ur krisen - lånar ut pengar och kan spela gratis

Wisla Krakow har 13 mästartitlar på meritlistan, den senaste så sent som säsongen 2010/2011. Men nu är den polska storklubben i en jättekris. Wisla Krakows ekonomi är usel, klubben står utan styrelse och man har vräkts från sin egen hemmaarena som en följd av situationen. Den polska ligan har uppehåll i en knapp månad till, men frågan är om Wisla Krakow hinner få ordning på läget innan mötet med Górnik Zabrze den 11 februari. Innan slutet på januari behöver klubben betala sina skulder, som enligt polska medier uppgår till 40 miljoner zloty - cirka 95 miljoner svenska kronor.

En som nu gör allt för att rädda Wisla Krakow är Jakub Blaszczykowski. Den polska landslagsmannen bröt nyligen sitt kontrakt med Wolfsburg och tränar nu med krisklubben. "Kuba" slog igenom i Wisla Krakow, där han spelade 2004-2007, och flyttade sedan till Borussia Dortmund där han fick legendarstatus.

Enligt polska TVN24 så erbjuder sig Blaszczykowski nu att spela gratis för sin gamla klubb. Därtill är han enligt kanalen en av tre personer som gett ett lån på fyra miljoner zloty till klubben som tillfälligt ska ge Wisla Krakow nödvändiga licenser för att kunna spela.

- Jag är glad över att "Kuba" är i omklädningsrummet med oss. Säkerligen kommer han att vänta för att se hur saker utvecklar sig. Vi vet vilket värde "Kuba" har, säger tränaren Maciej Stolarcz till klubbens hemsida.

Under lördagsmorgonen gick Wisla Krakow ut med ett uttalande på sin hemsida där man berättade att man träffat licenskommittén för att diskutera hur klubben ska kunna fortsätta spela i den polska ligan. Nu måste klubben komma in med en plan för att återställa klubbens ekonomi.

All respect to our Kuba, who is on the verge of joining his boyhood club Wisla Krakow without pay and has assisted them financially to help revive the Polish side 💛👏🏼 pic.twitter.com/IkRdWobzFy