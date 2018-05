Planstormning och avbruten match när Legia Warszawa vann titeln

Legia Warszawa blev under söndagskvällen mästare i Polen. Laget ledde med 2-0 borta mot Lech Poznan en kvart från slutet - när hemmasupportrarna bestämde sig för att sätta punkt för säsongen.

Fansen kastade in ett stort antal bengaler som gav ifrån sig mängder med svart rök. En del supportrar tog sig in på planen innan kravallpolis gick in och kunde avstyra situationen.

Matchen återupptogs aldrig och Legia Warszawa tilldömdes en 3-0-seger.

Nicklas Bärkroth var inte med i Lech Poznans matchtrupp.