Rajalakso öppnar upp om bisarra utfrysningen: ”Hade så ont att jag inte ens kunde skita”

I januari 2014 bytte han Djurgården mot Jagiellonia Bialystok i den polska högstaligan. Men den flytten utvecklades till en mardröm för Sebastian Rajalakso. Vad han upplevde i Polen tvingades han lova klubben att aldrig berätta öppet om på fem år. Det förklarar Rajalakso i en intervju med Aftonbladet.

Så vad hände? Jo, bara några matcher in i serien fick tränaren som hämtat in svensken sparken. In kom en tränare som ville rensa i truppen och klubben bad då Rajalakso om att bryta sitt kontrakt. Men tre år återstod av avtalet och mittfältaren ville inte ge upp det.

För Aftonbladet berättar Rajalakso att han och några andra utländska spelare blev nerskickade i B-laget, varpå Bialystok blev överlägset i den serien och retade upp motståndarna. Då kallades han in på klubbens kontor och ledningen krävde att han signerade ett kontrakt på polska. Rajalakso vägrade och blev då tilldelad en personlig tränare samtidigt som han fick besked om att hans semester var indragen.

Varje dag, måndag till söndag, fick han sedan jobba med sin personlige tränare.

- Vi träffades 06.00 i skogen och sprang några timmar. Sedan skulle jag ta mig till andra sidan av stan för att checka in och äta frukost. Därefter var det fotbollsteori på polska 11.00. Därefter lunch och så träning några timmar på eftermiddagen, säger Rajalakso till Aftonbladet.

Beskedet som spelaren fick var att han skulle få ägna sig åt den typen av träning, ”idioten under två timmar”, fram till att han gick med på att bryta sitt avtal. Men svensken hängde i och efter ett tag stegrades allt. Då fick han köra fysträning på en friidrottsarena och se upp för att inte träffas av spjut- och diskuskastare.

Nästa steg? Träning med en osynlig boll. Rajalakso fick kicka och nicka en boll till 100, på låtsas.

- Jag ville inte ge dem chansen att bryta avtalet och följde order. Jag gick med på allt. Även när vi körde avslut. Tränaren chippade in osynliga passningar som jag sköt in i mål.

- Det bara fortsatte de kommande veckorna. Jag fick köra idioten och sen lade han ut häckar över hela planen. Jag skulle hoppa jämfota över samtliga och springa fram och tillbaka. Morgonen efter hade jag så ont att jag inte ens kunde skita.

Efter tre veckor blev den personlige tränaren trött på att drilla Rajalakso. Då gick han med på att spela fotbollstennis under passen istället för vad de sysslat med tidigare, så länge svensken inte sa något om det till klubbledningen.

I maj kom parterna sedan överens om att bryta Rajalaksos avtal.

”Tack vare envisheten erbjöds han goda villkor när kontraktet till slut bröts”, skriver Aftonbladet.

I dag är Sebastian Rajalakso spelande tränare i moderklubben Fanna BK i division 2.