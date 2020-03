TV: Stark start i nya klubben för Cibicki - hyllas efter tredje målet

I höstas hade Pawel Cibicki det tufft i Ado Den Haag, dit han var utlånad. Men i mitten av januari lämnade han den nederländska klubben, tog farväl av Leeds permanent, och skrev på ett kontrakt över tre och ett halvt år med Pogon Szczecin. Flytten till Polen har hittills blivit en succé.

Under tisdagen dunkade 26-åringen upp en kvittering till 1-1 hemma mot Jagiellonia Bialystok i nättaket, hans tredje mål på fem matcher. Dessvärre föll Szczecin, som ligger fyra i högstaligan, med 2-1.

Totalt har Cibicki startat två matcher och gjort tre inhopp i Polen. Hans nye tränare Kosta Runjaic gillar vad svensken visat upp fram till nu.

- I den här matchen såg vi att Pawel Cibicki är en fantastisk förstärkning för laget, säger Runjaic enligt klubbens officiella Twitter.

- Jag gav honom 90 minuter även om han kanske inte riktigt är redo för det än.

Cibicki har tidigare spelat för Malmö FF och IF Elfsborg.

To była naprawdę składna akcja Portowców 🔝



Zvonek do Listka, świetne podanie po ziemi w pole karne do Cibickiego, a ten precyzyjnym strzałem pod poprzeczkę nie daje szans Węglarzowi ⚽️



3⃣ gol Pawła Cibickiego w barwach Pogoni Szczecin 🔵🔴 pic.twitter.com/hsUnf9BOTv