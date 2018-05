Uppgifter: Polska mästarklubben intresserat av Cibicki

I augusti 2017 blev Pawel Cibicki klar för en flytt till Leeds. 24-åringen skrev på ett fyraårskontrakt som enligt Fotbollskanalens uppgifter gav Malmö FF 16 miljoner kronor.

I Leeds har det dock blivit knappt med speltid. I ligan dröjde debuten till den 9 december och totalt blev det bara fem starter och två inhopp under den första säsongen i England. Championship tog slut i söndags men Cibicki har inte fått speltid under Paul Heckingbottom som kom in i februari.

Nu kan 24-åringen vara på väg att lämna Leeds. Enligt legia.net så är den polska mästarklubben Legia Warszawa intresserat av svensken, som har polska föräldrar.

Under onsdagskvällen satt Cibicki på läktaren tillsammans med sin agent när Legia Warszawa besegrade Wisla Plock med 3-2. Detta efter att han lämnats utanför Leeds trupp till resan till Myanmar som avslutar säsongen. Flera av lagets stjärnor, däribland Pontus Jansson, har också fått ledigt från resan.