Casillas nya pik till Mourinho: "När inser tränare att de inte längre kan träna ett lag?"

Tidigare spanske landslagsmålvakten Iker Casillas, numera i Porto, rapporterades ha en konflikt med Manchester United-tränaren José Mourinho redan under deras gemensamma tid i Real Madrid. Målvakten var under Mourinhos sista säsong i klubben petad under våren och lämnade senare "Marängerna" för spel i Porto.

Nyligen trappades konflikten upp igen, då Casillas uttalade sig i en intervju om att han gärna skulle gå tillbaka i tiden för att göra upp med Mourino, medan tränaren kontrade med att Casillas utspel har att göra med att han är i slutet av hans karriär.

Efter Manchester Uniteds förlust mot Liverpool i kväll, så hällde Casillas mer bensin på brasan genom att rikta en förtäckt pikt till United-tränaren. Han hävisade, via Twitter, en fråga till en portugisisk tidning, men det var tydligt att frågan var riktad till Mourinho, då han hänvisade till Mourinhos uttalande om att han är i slutet av sin karriär.

"Med hänvisning till en portugisisk tidning. Någon sa att en 37-årig spelare som jag är i slutet av min karriär. Jag håller med. Min fråga till den här tidningen är när det gäller tränare - när och i vilket ögonblick inser de att de inte längre är kapabla att träna ett lag?", skriver Casillas på Twitter.

Casillas har kontrakt med Porto fram till nästa sommar och är i år noterad för 20 framträdanden för laget i alla turneringar.