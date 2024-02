Gyökeres bakom allt - Sporting till semifinal

Viktor Gyökeres, 25, har under de senaste månaderna öst in mål för Sporting i Portugal, och under onsdagen var det inget undantag i den portugisiska cupen.

Gyökeres höll sig i den 32:a minuten framme i kvartsfinalmötet med UD Leiria på bortaplan, och nickade in en hörna i nät till 1-0. Det var svenskens 25:e mål på 28 matcher den här säsongen. Senare utökade även Pedro Goncalves för Sporting till 2-0, framspelad av just Gyökeres, vilket var forwardens elfte assist.

Gyökeres var samtidigt inte nöjd med det, och fastställde i andra halvlek slutresultatet till 3-0, vilket innebär att Sporting nu får spela semifinal i cupen.