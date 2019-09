Mannen bakom Football Leaks åtalad för 147 brott

Football Leaks material har resulterat flera i stora avslöjanden. Nu väcks åtal mot mannen bakom visselblåsarsajten - Rui Pinto, rapporterar The New York Times.

Visselblåsarsajten Football Leaks blev först känt som en webbsida 2015, men hamnade sedan under hösten 2018 på tapeten igen sedan drygt 70 miljoner dokument samlades in och 14 olika medier runt om i världen fick ta del av materialet. Det ledde till ett antal stora avslöjanden, däribland våldtäktsanklagelser mot Cristiano Ronaldo och texter om hur storklubbar i Europa planerar att starta en ny "superliga".

Mannen bakom Football Leaks, Rui Pinto och hans juridiska team, vill framhäva en bild av honom som en visselblåsare, men samtidigt har han varit under utredning i hemlandet Portugal för brottslighet och blev i mars i år utlämnad från Ungern till Portugal.

Nu rapporterar amerikanska tidningen The New York Times, som uppger sig ha tagit del av ett åtal, att en portugisisk åklagare väckt åtal mot Pinto, som anklagas för 147 olika brott. Åtalet är 195 sidor långt och enligt The New York Times har de flesta brotten, som Pinto anklagas för, koppling till "obehörig åtkomst till konfidentiella uppgifter".

Enligt The New York Times ska åtalet däremot vara begränsat till information som rör Portugal, bland annat klubblaget Sporting, det portugisiska fotbollsförbundet och både en välkänd advokatbyrå, samt landets åklagarmyndighet.

Pintos juridiska team gick i fredags ut med ett svar till anklagelserna och menar att de portugisiska åklagarna driver en kampanj för att "tysta och förstöra" Pinto, i stället för att utreda de som, i deras mening, utöver brottslighet, som Pinto sprider information om via olika dokument till medier över hela världen.