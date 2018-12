Zackarias Faour har ett förflutet i Manchester Citys ungdomsverksamhet. Men år 2017 vände han hem till Sverige för spel i Sirius. I Uppsalaklubben fick han dock inte särskilt mycket speltid och han gjorde bara fem matcher för klubben innan han lämande för Öster. Under våren gjorde han åtta framträdanden för Smålandsklubben i superettan.

Nu blir det spel i Portugal för anfallaren. Under torsdagen presenterar Leixoes, som spelar i den portugisiska andradivisionen, Zackarias Faour på sitt Twitterkonto. Klubben skriver att han skrivit på ett avtal som sträcker sig till och med sommaren säsongen 2021 och att avtalet innefattar en utköpsklausul om 2 miljoner euro, ungefär 20 miljoner kronor.

📌 Sueco Zackarias Faour reforça ataque do Leixões

➡️ A Leixões SAD garantiu a contratação do avançado sueco Zackarias Faour (ex-Sirius, Suécia) para as próximas duas temporadas e meia (até junho de 2021), ficando o jogador com uma cláusula de rescisão de dois milhões de euros pic.twitter.com/x2WffqCLAx