Otäcka scener: Sporting-spelare attackerades av maskerade supportrar

Portugisiska medier rapporterar att Sportings träningsanläggning Academia Sporting stormades av ett 50-tal maskerade supportrar under tisdagen. Laget förberedde sig inför cupfinalen mot Aves på söndag.

Supportrarna ska ha gått till attack mot spelarna, och flera av dem ska ha skadats. Däribland Bas Dost, Rui Patricio, William Carvalho, Marcos Acuna och Rodrigo Battaglia.

En bild på Dost i portugisiska medier, till exempel O Jogo, visar två djupa jack i holländarens huvud.

De maskerande personerna ska också ha vandiliserat ett omklädningsrum.

"Sporting fördömer kraftigt de händelser som inträffade i dag på Academia Sporting. Vi kan inte på något sätt acceptera de handlingar av vandalism och våld mot spelare, tränare och staben i en professionell klubb", skriver klubben i ett uttalande.

"Sporting är inte det här, Sporting kan inte vara det här. Vi kommer att vidta alla åtgärder för att fastställa ansvar för det som har hänt och vi kommer inte att misslyckas med att kräva bestraffning för de som har agerat på detta ytterst ynkliga sätt".

Sporting förlorade i helgen med 2-1 mot Maritimo och missade därmed i praktiken en Champions League-plats.

Enligt O Jogo vill spelarna nu inte spela helgens cupfinal. Flera spelare sägs redan vara på väg bort från klubben.

- Om inte Sporting kan skydda honom måste vi hitta andra lösningar. Det betyder inte att han kommer att bryta ett kontrakt. Först måste jag ta hand om Bas och hans familjs säkerhet givet den nuvarande situationen, säger Bas Dosts agent Gunther Neuhaus till O Jogo.

Enligt portugisiska medier är bakgrunden till fansens våldsamma attack ett stort missnöje med presidenten Bruno de Carvalho.

