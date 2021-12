Otamendi rånades i sitt hem - mår efter omständigheterna bra

Tyska Bild rapporterar att fyra inbrottstjuvar bröt sig in i Nicolas Otamendi hem under natten till måndag. Han och familjen ska ha varit hemma och enligt tidningen ströp rånarna Otamendi med ett bälte under inbrottet. De ska ha smycken, klockor och pengar.

Händelsen har sedan bekräftats av Otamendis klubb, Benfica.

”Vi kan bekräfta att spelaren Nico Otamendi föll offer för ett rån i sitt hem under natten till måndag. Spelaren och hans familj mår bra, trots det enorma obehag som händelsen innebar”, skriver de i uttalandet.

Klubben meddelar även att en förundersökning har inletts efter händelsen.