Portugisisk media: Gyökeres kan stanna ett år till

20 mål och tio assist på 24 framträdanden. Så ser Viktor Gyökeres facit denna säsongen ut. Att storklubbar i Europa är ute efter svensken är inte konstigt.

Nyligen uppgav portugisiska Record att Sporting hade nobbat ett miljardbud på Gyökeres från Chelsea, och under hösten har det spekulerats friskt var svensken kommer hamna.

Förutom Chelsea, som har haft Gyökeres på sin radar länge, har även Manchester United och Arsenal gett sig in i kampen om den stekhete anfallaren.

Så sent som för en månad sen uppgav portugisiska record och Four Four Two att Gyökeres är på Arsenals lista över potentiella sommarvärvningar.

Nu har det kommit nya uppgifter från portugisisk media. Enligt tidningen A Bola är Sportingtränaren Amorim övertygad om att Gyökeres, som uppges ha en utköpsklausul på 100 miljoner euro, stannar över januarifönstret.

- Vid denna tidpunkt i januari tror jag det är svårt för någon att nå 100 miljoner euro, säger han till tidningen.

Vidare uppger A Bola att Gyökeres kan stanna en hel säsong till. Enligt tidningens uppgifter är 25-åringen öppen för att stanna en säsong till, särskilt om det blir Champions League-spel för Sporting.

Viktor Gyökeres har utsetts till månadens anfallare i den portugisiska ligan tre gånger i rad. Hans kontrakt i Sporting sträcker sig till 2028.

I det svenska landslaget har han gjort fem mål på 19 framträdanden.