Portugisisk media: Gyökeres skada avslöjad

Det har rapporterats en hel del om Viktor Gyökeres fysiska besvär. Svensken har missat ett par matcher och på senare tiden har speltiden varit begränsad.

Så sent som under tisdagen fick Sporting-svensken inleda på bänken och hoppa in i andra halvlek när Dortmund stod för motståndet i Champions League. Sporting förlorade matchen med 3-0 och efteråt fick tränaren Rui Borges frågor om målmaskinens besvär.

- Det är normalt för någon som varit borta ett tag att ha svårigheter, det är inget fysiskt problem, det handlar om att hämta andan, om lungorna. Han har missat en del träning, tappat lite i sitt fysiska skick och behöver återfå det, som andra, sa Borges, enligt Record, och fortsatte:

Annons

- Om han hade en skada skulle han inte spela. Jag blir inte klok på oron för Viktor. Han fick göra ett uppehåll, har återhämtat sig och kommer sakta men säkert tillbaka. Vi måste vara försiktiga så han inte skadar sig igen.

Men enligt CNN Portugal gäckas Gyökeres faktiskt av en skada. Enligt tv-kanalen är det en adduktorskada, det vill säga ett besvär i insidan av låret runt ljumsken. Ofta leder bekymret till smärta i ljumsken och det är relativt vanligt bland fobollsspelare. Rehabtiden är vanligtvis mellan en till tre månader. Enligt CNN Portugal har bekymret uppstått i Gyökeres vänstra ben.

Det har rapporterats i portugisisk media om att Sporting inte vill ta några som helst risker med Gyökeres.

- Sporting skyddar Gyökeres inför en försäljning efter säsongen, sa experten Luís Figueiredo i A Bola TV.

Annons

Senast Viktor Gyökeres spelade en hel match var i ligacupfinalen mot Benfica den 11 januari. 26-åringen har den här säsongen svarat för 34 mål på 35 tävlingsframträdanden i sitt klubblag.