Söderström lämnade Bajen - föll för Maritimo: "Jag kände 'wow' - sjätte bästa ligan i världen"

Tim Söderström, 27, lämnade i helgen Hammarby för spel i portugisiska ligatian Maritimo. Efter två år med varierat med speltid i Bajen ville 27-åringen ta chansen att flytta utomlands, och nu får han i stället testa på spel i en stor liga i Europa. Maritimo har inte vunnit den portugisiska ligan, men är på tionde plats i maratontabellen och har under senaste åren varit ett stabilt mittenlag i Liga Nos.

Söderström berättar att han har skrivit på ett kontrakt över två och ett halvt år och att allt gick väldigt snabbt från att intresset dök upp till att han blev klar för klubben.

- Jag var glad i Hammarby, som är en fantastisk klubb med fantastiska fans, samtidigt som förra säsongen kanske inte var vår bästa. Då kom intresset och jag kände att det här är ett bra kliv för mig personligen, så jag ville ta chansen, säger han till Fotbollskanalen.

Söderström berättar att flera parametrar lockade med en övergång till Maritimo. Självklart var fotbollen nummer ett, men vid sidan av planen får han nu även bo på ön Madeira, som är känd för sin turism med en fin natur och fina stränder.

- Jag prioriterar fotbollen först och nu får jag spela i den portugisiska ligan, som är den sjätte bästa ligan i världen, precis som att Maritimo är ett väldigt bra lag. Det är samtidigt också en fantastiskt fin ö med fina människor och många fina saker att se, men det var fotbollen som lockade mest.

Söderström har vidare inte missat att Madeiras huvudstad Funchal är stjärnspelaren Cristiano Ronaldos födelseort. Ronaldo har utvecklat ett hotell, har ett museum och en staty i staden.

- Jag har inte hunnit utforska ön än, men det är några som har pratat om honom redan i klubben. Jag såg även hans hotell nere vid stranden, då det ligger ganska nära centrum, så jag var där och kollade, men det finns massor av fina saker att se.

27-åringen berättar även att han hade koll på Maritimo innan intresset från klubben dök upp, då han följt den portugisiska ligan från sitt hem i Stockholm.

- Jag har kollat lite, från och till, på den portugisiska ligan och jag har även hört att det här är en fin stad på Madeira, samtidigt som jag har hört att det är trevliga människor här. Jag har även sett några matcher som de spelat innan, så när intresset dök upp kände jag ”wow”. Det här är en bra möjlighet för mig att visa vad jag går för här, säger han.

Söderström har under sin karriär spelat på flera olika positioner, men tanken är nu att han ska ta en plats i Maritimo som högerback. Redan under fredagskvällen kan han dessutom få göra debut mot serieledaren och storlaget Sporting hemma på Estadio do Maritimo i ligaspelet. Han känner sig redo för att spela, men tycker inte att det är något extra att möta Sporting.

- Jag tycker inte att det spelar någon roll vilka vi möter i min debut. Det är snarare att jag får debutera för Maritimo och sedan får vi se om det är i omgång 25 eller 30, men jag vill spela så snabbt som möjligt, säger han och fortsätter:

- Jag känner att jag har en nivå som jag vill få ut och visa. Det ska bli väldigt roligt att spela för Maritimo och jag ser fram emot att dra på mig tröjan och börja spela. Det kommer bli en väldigt fin känsla.

Ska det bli kul att mäta sig med storlag som Benfica, Porto och Sporting?

- Ja, visst är det så, men Maritimo är också ett bra lag som håller en bra nivå. Maritimo har spelat i högstadivisionen i många, så det är ett lag som ska vara med där uppe. Jag ser väldigt positivt på framtiden, säger han.

Söderström utesluter vidare inte en återkomst till Hammarby i framtiden. Han har inget ont att säga om klubben, då han trivdes utmärkt under sina två år i den grönvita tröjan.

- Jag är jättenöjd med åren i Bajen. Jag tycker att jag har utvecklats mycket, då jag kom till en klubb med ambitioner om att bli något stort. Jag älskar klubben, fansen och organisationen. Jag har haft bra stöttning hela tiden från ledare och lagkamrater, så jag är glad över att jag fick dit från BP.

Han fortsätter:

- Man vet aldrig (om det blir en återkomst). Nu är mitt fokus här. Jag vill komma in i det så snabbt som möjligt, så det är där mitt fokus ligger.

Maritimos möte med Sporting börjar klockan 20.00 under fredagskvällen och sänds streamat på cmore.se.