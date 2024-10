Sportings president tror Gyökeres blir kvar i januari

Lite knappt ett mål per match. Det är Viktor Gyökeres facit sedan flytten till Portugal och Sporting Lissabon förra sommaren. Den svenska anfallaren har börjat hösten på samma sätt som under förra säsongen, genom att ösa in mål.

25-åringen är het på transfermarknaden som suktar efter tillförlitliga målskyttar. Toppklubbar runt om Europa ryktas alla vara intresserade av att värva svensken i kommande transferfönster.

Nu uttalar sig Sportings sportchef Frederico Varandas om intresset kring sin guldklimp till anfallare. Varandas avvisar starkt att Gyökeres kan komma att säljas redan i januari.

- Jag skulle säga att det kommer bli är mycket, mycket, mycket svårt. Ingenting är omöjligt i livet, men jag skulle säga att det mycket, mycket, mycket svårt, säger Varandas i RTP enligt A Bola.

Under förra veckan skrev samma tidning att Gyökeres utköpsklausul under januari fortsatt ligger på 100 miljoner euro, cirka 1,14 miljarder kronor. Däremot uppger tidningen att priset kan komma att sänkas nästa sommar då det ses som mer troligt att svensken kan flytta på sig.

Viktor Gyökeres har öppnat säsongen med tolv mål på lika många tävlingsmatcher. Elva av målen har fallit i ligaspelet och 25-åringen leder den portugisiska ligans skytteliga överlägset.