Taremi tog avsked i tårar

Mehdi Taremis tid i Porto går mot sitt slut.

När den portugisiska jätten besegrade Boavista med 2-1 i söndags kväll avgjorde 31-åringen mötet i 98:e matchminut. Den efter brast han ut i gråt på Estádio do Dragão.

Enligt samstämmiga uppgifter gjorde nämligen iraniern sin sista hemmamatch i Porto-tröjan. Taremi kommer inte att förlänga sitt utgående kontrakt, och mest troligt var det därför han såg märkbart tagen ut på innerplan.

Ny klubbadress blir Inter.

Även om saken inte har kommunicerats utåt har Serie A-mästarens tränare Simone Inzaghi bekräftat att övergången är i hamn. Det rör sig om ett kontrakt till sommaren 2026, enligt uppgifter.

Strikern ansluter som bosman i juli.

Taremi är noterad för 90 mål på 180 matcher i Porto-tröjan. Han anslöt från Rio Ave i augusti 2020.

