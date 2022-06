Trovärdiga uppgifter: Liverpool och Benfica överens om miljardaffären

Benfica-forwarden Darwin Núñez har varit en av transfermarknadens hetaste spelare sedan säsongen tog slut.

Liverpool och Manchester United har främst ryktats vara efter uruguayanen, som noterades för 34 mål i Benfica den gångna säsongen, men nu har Liverpool dragit det längsta strået. Det uppger den trovärdiga transferjournalisten Fabrizio Romano under lördags eftermiddagen.

Romano skriver att Liverpool och Benfica kommit överens muntligt om övergångssumman på ett möte som ägde rum under lördagsförmiddagen, som landar på 80 miljoner euro som kan stiga med ytterligare 20 miljoner euro i prestationsrelaterade bonusar.

Det innebär att Liverpool slår sitt transferrekord, som tidigare legat på dryga 88 miljoner euro - då Virgil van Dijk lämnade Southampton för Liverpool i januari 2018.

Det enda som återstår nu är för spelaren att utföra de obligatoriska läkarundersökningarna och skriva på. The Athletic har sedan tidigare rapporterat att Liverpool och Núñez är överens om de personliga avtalen, och Romano skriver nu att det är ett femårskontrakt han kommer att skriva på med fjolårstvåan i Premier League.

