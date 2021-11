TV: JUST NU: Startar med nio man - gör självmål efter 25 sekunder

Portugisiska Belenenses, som håller till i botten av landets högstaliga, har drabbats av ett stort covidutbrott. Sammanlagt har 17 spelare och ledare i laget testats positivt för covid-19. Det fick minst sagt konsekvenser i lördagens ligamatch hemma mot giganten Benfica.

Belenenses kom till start med endast nio spelare, varav en av utespelarna dessutom är målvakt till vardags. När matchen väl började tog det inte mer än 25 sekunder innan laget lyckats göra självmål - och när första halvlek summerades stod det 0-7 på tavlan.

Matchen pågår. Se självmålet i spelaren ovan!

Belenenses kicked off their game against Benfica with just nine players, two of which are goalkeepers 😳