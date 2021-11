TV: Matchen avbruten efter bisarra scenerna - nere på sex spelare

Portugisiska Belenenses, som håller till i botten av landets högstaliga, har drabbats av ett stort covidutbrott. Sammanlagt har 17 spelare och ledare i laget testats positivt för covid-19. Det fick stora konsekvenser i lördagens ligamatch hemma mot giganten Benfica.

Belenenses kom till start med endast nio spelare, där ytterbacken João Monteiro egentligen är målvakt till vardags. När matchen väl började tog det inte mer än 25 sekunder innan laget lyckats göra självmål - och när första halvlek summerades stod det 0-7 på resultattavlan.

Det dröjde därefter en hel halvtimme innan hemmaspelarna kom ut till planen för andra halvlek - men då var de bara sju spelare kvar. När Belenenses tog avsparken i andra halvlek spelade de ut bollen utanför sidlinjen innan en spelare lade sig ner i gräset och simulerade skada.

Domaren blev därmed tvungen att avbryta matchen eftersom Belenenses var nere på sex spelare, vilket inte är tillräckligt för att fullfölja en match i Portugals högstaliga. Ett farsartat slut på en fotbollsmatch som knappast ger positiv reklam för portugisisk fotboll.

Inför avspark gick flera av Belenenses-spelarna ut på sociala medier i en protest mot att matchen tilläts spela. Inlägget löd följande:

"Fotboll har bara färg om den har konkurrens.

Fotboll har bara färg om den har sportslig rättvisa.

Fotboll har bara färg när den är ett exempel på folklig hälsa.

I dag har fotbollen förlorat sin färg."

Belenenses kicked off their game against Benfica with just nine players, two of which are goalkeepers 😳



The Portuguese club had 17 players and staff test positive for coronavirus. https://t.co/vQL3MAqimD