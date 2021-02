TV: Stora glädjescener mellan far och son - sedan grusades allt

Sergio Conceicao är numera tränare för Porto. Som spelare hade en lång och framgångsrik karriär med spel i det portugisiska landslaget och i klubbar som Lazio, Inter och just Porto.

I dagens Porto är det alltså Sergio som basar från bänken – och i laget har han sin egen son, Chico. Eller Francisco Fernandez Conceicao, rättare sagt.

”Chico” fick under mötet med Boavista i helgen göra debut i A-laget. Vid ställningen 2-2 trodde alla dessutom att Conceicao den yngre spelat en huvudroll i att ordna segern. Conceicao hittade fram till Evanilson under slutminuterna och brassen fick lite turligt in bollen i nät. Glädjen var total och far och son Conceicao förenades i kramar och glädjeskrik. Mäktiga scener, där det av bilderna att döma såg ut som att Conceicao den yngre inte kunde hålla tårarna tillbaka.

Men en stund senare beslutade sig huvuddomaren att granska målet med hjälp av VAR. Efter ett långt uppehåll kom domen: inget mål för Porto. Bollen hade tagit på Evanilsons arm i samband med skottögonblicket.

Se situationen i spelaren.