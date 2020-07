Officiellt: Cazorla klar för Xavis Qatar-klubb

Santi Cazorla har tidigare gått ut med att han inte kommer att bli kvar i Villarreal efter att hans kontrakt gått ut nu efter säsongen. Nu har mittfältaren blivit klar för en ny klubb.

Det är qatariska Al Sadd, som tränas av den tidigare Barcelona-mittfältaren Xavi, som går ut med att man värvat Cazorla.

Cazorla har tidigare även spelat för bland annat Arsenal och Malaga. Cazorla har den gångna säsongen noterats för elva mål och nio assist på 34 ligamatcher.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7