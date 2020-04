QUIZ: Kan du Blågult-laget från klassiska krossen?

I kväll sänder C More EM-matchen mellan Sverige-Bulgarien från 2004. Har du koll på vilka svenska spelare som spelade mot Bulgarien EM 2004? Testa dig själv i Fotbollskanalens quiz!

Det här quizet går ut på att namnge samtliga svenska spelare som spelade mot Bulgarien i EM-matchen 2004? Som hjälp har du spelarnas nummer och position.

I kväll, klockan 18.00, kan du återuppleva matchen mellan Sverige och Bulgarien från 2004 på C More Fotboll och streamat på C More -se här.