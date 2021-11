Almqvist målskytt igen - för andra matchen i följd

Tidigare IFK Norrköping-anfallaren Pontus Almqvist, 22, har börjat få fart på målskyttet i Ryssland. Almqvist, som anslöt för lite mer än ett år sedan, blev förra säsongen noterad för ett mål och två assist på 20 matcher i Ryssland och har i höst ökat poängproduktionen.

Under söndagen gjorde Almqvist 90 minuter på planen mot Ufa på hemmaplan och kvitterade i den 59:e minuten till slutresultatet 2-2. 22-åringen mötte en långboll i djupled och var sedan kylig framför mål. Det var hans andra mål på de två senaste matcherna och därmed är han nu noterad för två mål och två assist på 15 framträdanden den här säsongen.

"Vi var fokuserade på att ta med oss tre poäng. Jag tycker att vi borde fått med oss det. Samtidigt är det alltid skönt att göra mål, men fotboll går ju ut på att vinna", skriver Almqvist till Fotbollskanalen och fortsätter:

"Det känns bra att jag börjar få utdelning på det jag jobbar på i den dagliga miljön. Sedan i både förra och denna matchen borde jag allt haft något mål och assist till".

Efter matchens slut blev svensken även utsedd till matchens lirare.

"Det lägger jag ingen större vikt vid, känslan var att vi borde vunnit denna matchen utifrån hur matchbilden var", skriver han.

Almqvist tycker att han har utvecklats en hel del under sin tid i Ryssland.

"Jag har tagit chanserna och byggt upp ett förtroende. Kontinuiteten skulle jag säga varit avgörande, på så sätt har jag kunnat visa i match det jag tränar på i vardagen", skriver han.

Flera svenska spelare har gått genom den ryska ligan och in i A-landslaget. Almqvist har dock ännu inte hört något från förbundskaptenen Janne Andersson.

Han förväntar sig samtidigt heller inte det i dagsläget.

"Janne har inte ringt än och det vore kanske lite naivt att förvänta sig det. Jag jobbar på stenhårt varje dag och lägger energin på det jag kan påverka. Just nu stormtrivs jag i miljön jag är i och känner att jag utvecklas varje dag, det är där fokuset är just nu", skriver han.

Landsmannen Dennis Hadzikadunic gjorde också 90 minuter på planen. Rostov är placerat på elfte plats i den ryska högstaligan.

Se Almqvists mål i tweeten nedan.

🏆 Pontus Almqvist is the Man of #RostovUfa match#RPL pic.twitter.com/PnprtWRgzD