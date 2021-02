Berg om målformen - och Blåvitt-uppgifterna: "Vi har en bra kontakt"

Den svenske landslagsanfallaren Marcus Berg var het under de sista matcherna innan uppehållet i den ryska ligan och gjorde tre mål på de två sista matcherna i december. Totalt har Berg gjort nio mål på 15 ligamatcher under årets säsong. Med sitt facit ligger svensken trea i skytteligan, två mål efter Zenits storstjärna Artjom Dzjuba. Därtill noterades svensken för två mål på sex gruppspelsmatcher i Champions League. Ett av dem betydde tre poäng mot franska Rennes.

- Jag har spelat mycket matcher och det är klart att det har gått upp och ner, det var en period där det var riktigt tufft, men sista månaderna gick det bra. Det är svårt att förklara. Ibland går bollarna in och ibland har man det tuffare. Som alltid handlar det bara om att kriga på så vet man att det kommer till slut. Det känns bra både spelmässigt och poängmässigt, säger Berg till Fotbollskanalen.

Krasnodar har precis avslutat det andra av sina två träningsläger den här vintern och nu ska man försöka spurta upp från sin sjundeplats i tabellen och utmana Zenit och CSKA Moskva i toppen.

- Det känns helt okej, tycker jag. Vi hade den första träningen hemma i dag och sedan drar det igång på torsdag. När man varit i väg från tävlingsmatcher är det alltid ovisst men jag har fått vara skadefri så det känns ändå bra, säger Berg och fortsätter:

- Jag tycker att jag legat på en hög nivå spelmässigt ganska länge, det är att målen har kommit lite mer nu sista perioden.

För Marcus Berg kan det vara så att vårsäsongen blir den sista utomlands. Kontraktet med Krasnodar går ut och det är ingen hemlighet att familjen har övervägt att flytta hem till Göteborg, där Blåvitt väntar med öppna armar.

En flytt hem till Sverige var aktuell redan förra året vid samma period, då kontraktet också var på väg att löpa ut, men då EM-slutspelet sköts fram valde också Berg att köra vidare ytterligare ett år utomlands för att få optimala förberedelser inför turneringen. Hur ligger då landet nu? En dialog om ett nytt Krasnodar-kontrakt har inte påbörjats, förklarar han,

- Vi har inte pratat så mycket utan det är mest fokus på det som kommer nu med matcherna, sedan får vi ta det allt eftersom. Det har inte varit mycket snack från något håll utan jag är fokuserad på mitt för att kunna prestera på plan.

Och hur ligger landet med Blåvitt? GP skrev för ett tag sedan att du fått ett förslag att ta ställning till.

- Jag förstår att det blir rykten eftersom man har tre, fyra månader på kontraktet, men det är samma där; det är inget jag vill kommentera eller tänka på. Det jag fokuserar på nu är att komma igång så snabbt som möjligt med matchspelet och sedan är det mycket att se fram emot i sommar också. Det är bara det jag tänker på. Sedan får vi ta allt eftersom, det är ingen stress, säger Berg.

Ni är inte muntligen överens? Eller hur ser dialogen ut?

- Jag har kontakt med dem så klart, vi har en bra kontakt. Men det är inte mer än så. Vi har en dialog, kontraktet går ut, det är klart att jag har en dialog med olika klubbar, men framför allt Krasnodar och Blåvitt som är min klubb i Sverige.

Om det blir den sista perioden utomlands, är du då nöjd med din utlandssejour under karriären? Om du förstår frågan.

- Förstår frågan, men man tittar inte tillbaka när man är mitt i det. Då kan vi ta en intervju när allt är på plats, men just nu är det ingenting jag tänker på. Jag försöker bara göra så bra som möjligt just nu.

Marcus Berg har tidigare deklarerat att EM-slutspelet blir det sista med Sverige. Ett mästerskap där han kan komma att få minst sagt tuff konkurrens från en viss Zlatan Ibrahimovic, som öppnat för att dra på sig landslagströjan igen.

- Vi får ju se. Klart man att hängt med och läst och han har öppnat en dörr och Janne och han har träffats. Vi får ses hur det blir, vi har ju en samling i mars och vi lär väl få svar då.

Har du börjat känna dig laddad för EM redan nu eller känns det fortsatt långt bort?

- Klart att det finns i bakhuvudet, det gör det alltid när det väntar stora mästerskap men samtidigt så gäller det att hålla sig frisk och vara här och nu. Annars blir det lätt att sväva iväg och tappa fokus på de stegen man måste göra rätt på vägen.

Nästa match för Krasnodars del är mot Dinamo Zagreb i Europa Leagues sextondelsfinal på torsdag