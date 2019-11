Berg visar målform - nätade i toppmöte

Nästa vecka samlas svenska landslaget för att möta Rumänien och Färöarna i EM-kvalet. En som är med i truppen är anfallaren Marcus Berg - och han visar form inför de viktiga matcherna med Sverige.

Under söndagen ställdes hans FC Krasnodar mot Lokomotiv Moskva i ett toppmöte i ryska ligan. Lokomotiv tog ledningen i den 41:a minuten genom Grzegorz Krychowiak, men Krasnodar replikerade per omgående och det var Berg som hittade rätt. Anfallaren vräkte sig fram på ett inlägg och rakade in 1-1.

I den andra halvleken bjöds det inte på några fler mål och matchen slutade 1-1.

Målet mot Lokomotiv var Bergs femte på 19 matcher i Krasnodar.