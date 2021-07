Björnström: "Sett att många svenskar gått till ryska ligan och gjort det bra"

Sirius gav under tisdagen besked om att vänsterbacken Axel Björnström, 25, lämnar för spel i den ryska klubben Arsenal Tula, som i fjol slutade på 14:e-plats i den ryska ligan. Björnström har skrivit på ett kontrakt över två år med den ryska klubben.

Nu berättar Björnström att han anslutit till lagets träningsläger i Österrike och är nöjd med att få testa på spel utomlands framöver.

- Det känns väldigt bra att ha det klart. Jag har alltid haft som mål med fotbollen att ta mig ut någonstans och det känns skönt att äntligen ha gjort det. Det är mycket kamp och krig som ligger bakom det, så det är skönt, säger han till Fotbollskanalen.

Arsenal Tula har under en längre tid visat intresse för vänsterbacken.

- Det vägde in mycket. Jag har även sett att många svenskar gått till den ryska ligan och har gjort det bra. Det har också vägt in i beslutet och gjort att det nu känns rätt att åka till Ryssland och pröva den ryska ligan, som är väldigt konkurrenskraftig just nu.

Flera svenskar har under senaste åren flyttat till Ryssland och sedan slagit sig in i svenska landslaget. Björnström drömmer om att gå den vägen i framtiden.

- Det har betytt väldigt mycket i det här beslutet, så det var ett argument för att gå hit.

Var det här förstavalet?

- Det är svårt att säga vad som var första- och andravalet, men det har varit lite intresse från annat håll också. Det var det här som det blev och som kändes rätt.

Vad vet du om klubben?



- Från första början hade jag inte superbra koll, men jag har satt mig in i det. Det är en klubb som ligger ganska nära Moskva och det bor runt en halv miljon där. De hade en lite sämre säsong förra året, men har gjort det bättre tidigare år och kvalificerat sig för Europa-spel. Det var förra säsongen som de hade det lite tyngre.

Vad tror du om chanserna till speltid?

- Jag tror att det är bra chanser, men det är upp till mig att visa vem jag är. Jag ska få fram mina bästa egenskaper, men det gäller att jag är på tårna direkt.