Claesson bakom Krasnodars seger - i kaosmatchen

Svensklaget Krasnodar hade under den senaste tiden funnit sig själva i en negativ trend, där man haft fem raka förluster. Men det blev det ändring på i en kaosmatch mot Tambov under lördagen. Matchen innehöll 12 gula kort, två röda kort, ett bortdömt mål, och ett mål som fick stå. Och just det målet som fick stå - det låg Viktor Claesson bakom.

Claesson snappade upp en lös boll precis utanför Tambovs straffområde i den 17:e minuten och frispelade fransmannen Remy Cabella, som vände bort en Tambov-försvarare innan han kyligt placerade in 1-0-målet till Krasnodar.

Men Tambov lyckades kvittera nästan direkt ifrån avspark i den 18:e minuten, men Mikhail Kostyukovs mål dömdes bort efter en VAR-granskning.

Därefter blev det inga fler mål i matchen, utan bara gula och röda kort. Ur ett svenskperspektiv var Claesson den enda svensken som spelade från start. Han spelade fram till den 68:e minuten innan han blev utbytt mot landslagskollegan Kristoffer Olsson. För Marcus Bergs del blev det 90 minuter på bänken.