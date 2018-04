Claesson målskytt - men tappade seger på övertid

Den svenske landslagsmittfältaren Viktor Claesson har under den här säsongen utökat sin poängskörd för Krasnodar, i jämförelse med hans första säsong, i Ryssland. Han stod inför kvällens ligamatch mot Anzhi Makhachkala på sex mål och åtta assist, där han senast blev målskytt i början av december mot Amkar Perm.

Men under söndagskvällen var det åter dags för svensken att hamna i målprotokollet. Han tog sig i den 33:e minuten in i straffområdet och sköt 1-0 till Krasnodar. Laget var därefter nära att hålla undan till seger, men tappade i den 94:e minuten in en boll i mål, vilket innebar delad poäng på Krasnodar Stadium.

Svenske landslagskaptenen Andreas Granqvist spelade, i likhet med Claesson, hela matchen. Krasnodar är placerat på femteplats i ryska ligan.