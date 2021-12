Claessons succé - matchens lirare efter dubbla mål

Målen har låtit vänta på sig för Viktor Claesson i ryska Krasnodar i höst. 29-åringen, som är Janne Anderssons förstaval till höger på mittfältet i svenska landslaget, gick 17 raka matcher utan att hitta nätet i klubblaget. Nu har han gjort tre mål och en assist på två matcher.

Efter ett mål och en målgivande passning i 3-3-matchen mot Chimki förra helgen kom två nya fullträffar från Claesson i dagens bortamatch mot Sotji. Svensken kvitterade först för Krasnodar på straff efter 23 minuter innan han gjorde segermålet till 2-1 i början på andra halvlek. Efteråt fick Claesson dessutom ta emot utmärkelsen som matchens bästa spelare.

Krasnodar klättrar förbi Sotji efter segern och ligger nu trea i ryska Premier League bakom Zenit St. Petersburg och Dynamo Moskva. Nästa helg ställs Krasnodar mot Niznij Novgorod i den sista omgången före det långa vinteruppehållet som sträcker sig ända till slutet av februari.

