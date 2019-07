Isländsk media: Kjartansson lämnar Hammarby - men lånas ut igen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Under måndagen spelade Vidar Örn Kjartansson troligtvis sin sista match för Hammarby. Då avgjorde han sent borta mot Gif Sundsvall, med sitt 3-2-mål. Nu löper låneavtalet som Bajen haft med hans ryska klubb Rostov ut.

Enligt fotbolti.net kommer forwarden att lämna Hammarby. Sajten hävdar att Kjartansson lånas ut i ett år till en annan rysk klubb, Rubin Kazan.

- Så vitt jag vet åker jag tillbaka till Ryssland i morgon eller på onsdag. Vi får kanske prata med styrelsen där. De närmaste dagarna kommer det avgöras var jag ska vara nästa säsong. Jag vet ingenting just nu, men det kommer visa sig inom några dagar, sa Kjartansson till C More efter matchen mot Sundsvall.

Rubin Kazan gjorde i dagarna klart med den svenske mittbacken Carl Starfelt, som man hämtade från IFK Göteborg. Laget spelade 1-1 i ligapremiären mot Lokomotiv Moskva under måndagen.

29-årige Kjartansson gjorde sju mål på 14 allsvenska matcher för Hammarby. Den allsvenska klubben har försökt behålla islänningen, men till synes utan lycka. Han har avtal med Rostov fram till sommaren 2022.

Bajen värvade nyligen en annan isländsk forward, Aron Johannsson. Han kommer närmast från Bundesliga-klubben Werder Bremen.