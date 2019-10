Krasnodar-tränaren öppnar för nytt avtal med Berg: "Alla har en negativ uppfattning"

Marcus Berg har under senaste året fått kritik för att göra för få mål i svenska landslaget, liksom under inledningen av säsongen i ryska klubben Krasnodar. Under senste veckorna har däremot anfallaren fått upp farten med tre mål - och nu tar tränaren Murad Musajev svensken i försvar. Musajev anser att kritiken är felaktig.

- Alla har en negativ uppfattning om Berg på grund av en kommentator, som borde basera sina omdömen på fakta och analys och inte personliga preferenser, säger Musajev till Sport-Express och syftar troligen på Vladimir Bystrovs jämförelse tidigare i år mellan Berg och ett träd med frågeställningen om Berg är bättre än ett träd på en fotbollsplan.

- Han har gjort tre mål på 508 spelminuter för Krasnodar. Det är ett mål var 169:e minut. Bara Shomurodov och Sobolev ligger före i ligan, fortsätter tränaren.

Musajev öppnar dessutom för en förlängning med Berg, som har avtal till sommaren 2020. Detta trots att ryska klubbar, från och med nästa säsong, endast får ha åtta utländska spelare i spelartruppen.

- Både Berg och Manuel Fernandes kan stanna nästa säsong. Allt hänger på deras insatser. Jag sa ärligt till dem: "Ja, ni har kontrakt över säsongen, men kolla på Ari. I somras skrev han nytt tvåårskontrakt även om han är äldre än er, så allt är i era händer", säger tränaren.

Berg är den här säsongen noterad för tre mål på 14 matcher i alla turneringar.