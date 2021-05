Larsson hjälte igen - succén fortsätter i Ryssland

Spartak Moskva-anfallaren Jordan Larsson, 23, har under den här säsongen imponerat stort i Ryssland. Inför måndagskvällens bortamöte med Arsenal Tula var han noterad för 13 mål och fem assist på 26 ligamatcher, och under den här kvällen slog han till igen.

Larsson, som spelade från start, gav i den 76:e minuten Spartak ledningen till 2-1 med sitt 14:e ligamål för säsongen. Larsson blev därmed även målskytt för andra ligamatchen i följd, då han senast gjorde matchens enda mål i derbysegern mot CSKA Moskva.

Spartak Moskva försvarade sedan sin ledning och vann med 2-1. Moskva-laget är nu på andra plats i ligan med två matcher kvar att spela av säsongen. Zenit S:t Petersburg har redan säkrat ligatiteln i Ryssland.

Larsson jagar i dagsläget en plats i Janne Anderssons trupp till sommarens EM, och stärkte därmed möjligen sina aktier ytterligare i och med dagens mål. Larsson blev inte uttagen till den senaste landslagssamlingen i mars.

Larsson sa nyligen så här om sina chanser till att få vara med i EM-truppen:

- Jag fokuserar inte så mycket på det nu. Det är, som jag sagt tidigare, att det är en ära och en dröm att få representera sitt land i ett mästerskap och det är något jag har drömt om länge, men det är upp till Janne. Jag ska fortsätta att göra mitt bästa och spela. Sedan får han välja om han tycker att jag är tillräckligt bra, sa anfallaren till Fotbollskanalen och fortsatte:

- Jag vill inte tänka så mycket på det, då det kan påverka en. Jag tar en match i taget och gör mitt bästa. Om man gör det bra i klubblaget kan man bli uttagen i landslaget. Vi får se. Jag fokuserar på de tre matcherna som är kvar. Det skulle vara en dröm som går i uppfyllelse om jag kommer med, men om jag inte gör det får jag fortsätta. Vi får se vad som händer.

Janne Andersson tar ut sin EM-trupp den 18 maj.

14th league goal of the season for Jordan Larsson and a potentially crucial on in the battle for 2nd place as he puts Spartak in front at Arsenal Tula. More good work from Victor Moses in the build-up.🇳🇬 🇸🇪🎯 pic.twitter.com/RWK3iWr6Yt