Larsson utsedd till "Säsongens spelare" i Spartak Moskva

Jordan Larsson har haft en lyckad säsong i ryska Spartak Moskva och belönades med en plats i den svenska EM-truppen som just nu är inne i mästerskapets gruppspel.

Under den gångna säsongen noterades Larsson för 15 mål och fem assist på 29 ligamatcher vilket bidrog till att Spartak slutade på andra plats i ligan.

Nu belönas Larsson av sin klubb då han utses till "Säsongens spelare" i Spartak Moskva.

"Saker som borde ramas in", skriver klubben på Twitter.

Efter den lyckades säsongen i Ryssland har Larsson omgärdats av flyttrykten från Spartak där bland annat Borussia Dortmund och Wolfsburg uppgetts intresserat av forwarden.

