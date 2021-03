Larssons passning efter succén: "Svar på tal"

Under tisdagen presenterade Janen Andersson sin trupp till VM-kvalmatcherna mot Georgien och Kosovo samt till träningsmatchen mot Estland.

I truppen fanns anfallare som Zlatan Ibrahimovic, Marcus Berg, Robin Quaison och Alexander Isak. Men ingen Jordan Larsson.

Efteråt uttryckte han sin besvikelse.

- Jag vet inte vad som krävs för att jag ska kunna nå EM, sa forwarden till Aftonbladet.

Under torsdagen spelade Larsson från start i klubblaget Spartak Moskava. Och det blev succé för Larsson som gjorde två mål i storsegern, 5-1, mot Ural.

- Som jag sa häromdagen, jag respekterar Jannes uttagning men håller inte med honom. Han sa att han tagit ut andra för att han bedömde dem som bättre. Då var väl det här lite svar på tal från mig, säger Larsson till Aftonbladet efter segern mot Ural.

Larsson har nu gjort fyra mål på de tre senaste ligamatcherna, där det andra målet mot Ural var en riktig läckerbit. På en frispark knorrade Larsson vackert in bollen i nät – och just frisparksmål är Larsson inte allt för van att göra.

- Jag har inte slagit så många frisparkar tidigare, men jag var med på listan och fick ta den här. Jag tror faktiskt att det är mitt första mål direkt på frispark någonsin, säger han och beskriver sina känslor efter kanonmålet.

- Fantastiskt skönt. Det blir snygga mål när man gör mål på frisparkar.

Totalt har Larsson nu gjort tolv mål för Spartak under årets ligasäsong.

Se Larssons frisparksmål mot Ural nedan.

🥵 Larsson is just flexing on us now. What a goal. pic.twitter.com/KFdH63YaBx