Mäktiga hyllningen till Granqvist inför sista matchen

Efter fem år i Krasnodar är Andreas Granqvist framme vid sin sista match för klubben. Även brassen Joaozinho, som kom 2011, gör sin sista match när Krasnodar tar emot Rubin Kazan på hemmaplan.

Inför duons sista match har klubben förberett en mäktig hyllning. På planen har man klippt in nummer 6 och nummer 22 som en hyllning till spelarna.

Granqvist flyttar efter VM hem till Helsingborgs IF.

Veteran stars Andreas Granqvist (No.6) and Joaozinho (No.22) play their last game for Krasnodar tomorrow.

That's how their grass looks like. pic.twitter.com/eMUHOGOGaO