Nattsvart för svensktrio - Krasnodar utklassat i ligan

Krasnodars landslagssvenskar Kristoffer Olsson, Viktor Claesson och Marcus Berg var alla med under den senaste VM-kvalsamlingen. Under lördagen kom även alla tre till spel i hemmamötet med Akhmat Groznyj i den ryska högstaligan. Claesson och Berg spelade från start, medan Olsson hoppade in efter 54 minuters spel.

Då blev det en nattsvart eftermiddag för svensktrion.

Krasnodar hamnade redan i den femte minuten i underläge och när slutsignalen ljöd stod det 0-5 på resultattavlan. Krasnodars tunga säsong fortsätter och nu är laget på tionde plats i ligan, två poäng före just Akhmat Groznyj på elfte plats i tabellen.

Krasnodar ställs härnäst mot Arsenal Tula på söndag i nästa vecka i ligaspelet. Sex matcher återstår av säsongen.