Olsson pratade med Claesson och "Granen" inför flytten: "De har hög status i klubben"

Ryktena pågick under en längre tid, men under måndagen stod det klart att Kristoffer Olsson lämnar AIK för spel i ryska FC Krasnodar. I och med övergången blir han en av allsvenskans dyraste försäljningar genom tiderna.

- Det känns jättebra när allting är klart, det har varit lite fram och tillbaka. Det känns skönt att det nu äntligen är klart och att man kommer att börja spela där, säger Olsson till Fotbollskanalen.

Du säger att det har varit lite fram och tillbaka, hur länge har det pågått?

- Jag var där och kollade läget när jag hörde om deras intresse. Jag fick träffa klubben. Det kändes väldigt bra när jag var där. Det är alltting med det andra också som förhandlingar mellan klubbarna och allting sådant där. Det är skönt att allting är på plats. Det är alltid så där när man inte är helt hundra om allting kommer bli klart.

Däremot hade Krasnodar konkurrens gällande Olssons signatur. Men han tycker att det kändes bra med den ryska klubben och därför valet föll på Krasnodar.

- Det var klubbar som var intresserade. Men det kändes bra med Krasnodar. Det blev ganska tydligt att de ville ha mig mest. Det kändes väldigt bra och fotbollsmässigt tror jag att det passar mig väldigt bra med hur de spelar fotboll och att det är ett topplag i en bra liga.

I Ryssland hoppas han kunna ta ytterligare kliv i sin fotbollskarriär.

- Det är klart att man hoppas att man vill fortsätta utvecklas som fotbollsspelare, jag tror att jag har flera nivåer till i min utveckling. Men även klubben hoppas på att ta nästa steg, de har varit med i Europa League i flera år och nu ligger de tvåa och siktar på att nästa steg. Det är klart att man vill vara med där, spela mycket och försöka bli en viktig spelare så småningom. Det ska bli spännande att flytta till Ryssland också och det blir ett äventyr också. Det är mycket att se fram emot.

I Krasnodar spelar Viktor Claesson och den svenske landslagskaptenen Andreas Granqvist har också en historia i klubben. Det är två spelare som Olsson pratade med innan han tog beslutet att skriva på.

- Ja, framför allt med Viktor eftersom han spelar där och sedan har jag haft lite kortare kontakt med Granqvist. De har hög status i klubben och har gjort det bra. Det känns väldigt bra för egen del att man har Viktor där som kan hjälpa mig med grejer runtomkring i början. Men man har också sett att de har gjort det bra i klubben och utvecklats som spelare. Det känns väldigt positivt för egen del att se att man kan göra det.

Ser du det här som ett steg på vägen till något ännu större, eller hur tänker du kring det?

- Jag tänker inte så just nu, men det är klart att man alltid vill se hur långt man kan nå. Man är i nuet och tänker på där man. Nu ska jag flytta dit och börja spela där, då är allt fokus på det. Sedan får man se helt enkelt. Jag känner att det är bra steg för mig att ta just nu. Det känns som man utvecklats väldigt mycket under den senaste säsongen och det känns som bra tajming att ta nästa steg.

Ser du det här som ytterligare ett steg att slå dig in i A-landslaget på allvar?

- Ja, det är klart. Skulle jag göra det väldigt bra och spela mycket matcher i Europa och i ett topplag i Ryssland så är det en ännu högre nivå än med AIK i allsvenskan. Jag ser det på det sättet också, men framför allt ser jag det som ett steg att utvecklats.