Promes ord efter knivhuggningen: "Jag hade dödat honom - du förstår det, eller hur?"

Den tidigare nederländske landslagsmannen Quincy Promes, numera i ryska Spartak Moskva, hamnade i rejält blåsväder under 2020.

Promes greps av polis efter att ha knivhuggit en släkting i benet och var först tänkt att åtalas för försök till dråp. Nu kan den nederländska åklagarmyndigheten istället åtala Promes för det strängare brottet mordförsök, enligt den nederländska tv-kanalen NOS.

Tidigare har Promes nekat till brott, men transkript från avlyssnade samtal som nederländska myndigheter tagit del av ger nu en annan bild av historien.

Bara ett par timmar efter attacken ringde Promes till sin pappa för att fråga varför pappan försökte skydda släktingen.

- Varför hoppade du in framför honom? Du räddade hans liv. Jag hade dödat honom - du förstår det, eller hur?, ska Promes ha sagt enligt nederländska NOS.

Tio minuter senare ringde Promes sin mamma och moster för att fråga var släktingen blev knivhuggen. När han fick höra att det var på benet svarade Promes: "Då hade han tur".

I samma konversation sa Promes:

- Ingen ska stjäla från oss. Jag kunde inte hindra mig själv. Förlåt, moster, snälla förlåt mig. Förlåt mig allihop, jag kunde inte stå emot. Jag älskar er för mycket.

Varför Promes telefon var avlyssnad vill de nederländska myndigheterna inte gå in på i nuläget.

Spartak Moskva har gjort det tydligt att klubben kommer bryta kontraktet med Promes om han döms skyldig till brottet.

