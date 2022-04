Sabovic ensam svensk kvar i ryska ligan - öppnar upp: "Ser sämre ut än vad det är"

Efter Rysslands invasion mot Ukraina i slutet av februari har alla svenska fotbollsspelare valt att lämna den ryska ligan - utom en. Besard Sabovic har blivit kvar i klubben FK Chimki i strax nordväst om Moskva. Nu öppnar han för första gången upp om situationen han befinner sig i.

- Det är klart jag tänkt på att lämna, men jag ska hitta en annan klubb också. Det är inte bara att lämna, säger Sabovic till Fotbollskanalen.

Hur har kriget påverkat dig?

- Jättemycket. Det är jättejobbigt att bo här och inte få veta så mycket (om kriget). Jag förstår ryska, så jag kan ändå förstå lite vad folk pratar om, men jag läser mest svenska medier. Jag är emot allt krig, min klubb också, och jag har inget med kriget att göra. Ett krig är det sista jag vill ha i världen.

ANNONS

Hur ser du på att du är den ende svenske spelaren som är kvar i Ryssland?

- Jag har inte lagt så jättemycket tankar kring det. Det är jättemånga utlänningar kvar här och många hade stannat om de fick spela i sina lag här. Jag tror inte att alla utlänningar lämnade bara på grund av kriget, säger Sabovic och fortsätter:

- Det är ingen skön känsla (att vara ende svensk kvar). Det ser sämre ut än vad det är. Men det är många utlänningar kvar här, så jag känner mig lite lugnare i och med det.

Innermittfältaren har spelat för Brommapojkarna, Djurgården, Dalkurd och Mjällby i Sverige, men har inte haft seriös kontakt med någon svensk klubb. I stället är han inställd på att spela klart säsongen i Chimki.

- När allting hände och det kom ut att man fick lämna (utländska spelare i ryska ligan tilläts att pausa sina kontrakt och flytta till andra klubbar) tog jag det lite som det kom. Vi har sex matcher kvar och som det ser ut nu vill jag köra klart säsongen här, säger Sabovic, som har kontrakt med Chimki till juni 2023.

ANNONS

Den ryska ligan har rullat vidare under kriget och i helgen gjorde Sabovic sitt första mål för Chimki när han hoppade in och blev hjälte i derbysegern hemma mot CSKA Moskva. 24-åringen blev inbytt i andra halvlek och kontrade in 3-2-målet i 4-2-segern. Till råga på allt var det första gången som Chimki besegrade CSKA någonsin.

- Det var riktigt skönt. Jag har verkligen längtat efter första målet och det kom i en speciell stund. Jag behövde det målet. Det höjer självförtroendet. Det var jättestort att få fira det med fansen efteråt.

Sex omgångar före slutet ligger Chimki på negativ kvalplats i den ryska högstaligan, men Sabovic är lugn.

- Vi har tre vinster i rad och har kommit in i ett skönt flow. Fortsätter vi som vi gör nu ska det inte vara några problem. Vinner vi två matcher till är vi i mitten av tabellen.

ANNONS

Sabovic, som gjort två U21-landskamper för Sverige, har fått nöja sig med sju starter och elva inhopp i ligaspelet under sin debutsäsong i Chimki. Han har ännu inte bestämt sig för om han blir kvar efter sommaren.

- Vi får se om framtiden. Jag är alltid redo för ett nytt äventyr om det kommer. Jag trivs bra i Chimki, det är en fin stad och en bra klubb, men jag strävar alltid efter bättre. Det har blivit mindre speltid än förväntat, men man kan inte gnälla. Det är bara att jobba ännu hårdare. Nu kom målet som ett kvitto på det hårda jobbet och jag hoppas det kan öka mina startchanser framöver.

Sedan Rysslands krig mot Ukraina startade har Viktor Claesson, Jordan Larsson, Axel Björnström, Pontus Almqvist, Armin Gigovic och Filip Dagerstål, samt Dennis Hadzikadunic och Sead Haksabanovic, lämnat den ryska ligan.